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【抗癌醫生】30歲起連患4癌曾被判得10年命　台灣醫生全因童年一件事養成致癌體質

醫生診症室 16:46 2021/02/25

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台灣心臟科醫生陳衛華從30多歲起接連患上4樣癌症，全因童年一件事養成容易致癌體質。

良好習慣自少做起，台灣心臟科醫生陳衛華從30多歲起，接連患上4樣癌症，雖然曾被判斷只有10年性命，但他卻早已活過大限，至今已有60多歲。陳醫生最近接受台灣媒體訪問，談起童年因一件事養成容易致癌的體質，並提出切忌讓孩子進食的6種食物。

據「三立新聞」報道，陳衛華醫生從30多歲起連續患上骨癌、腎癌、甲狀腺癌、血癌4個嚴重癌症。回想致癌原因，他認為和自己小時候「汽水當水飲」的習慣有關。

陳醫生憶述，小時候上下學途中有一間雜貨店的老闆很疼愛自己。當他經過雜貨店時，老闆經常把他水壺的水倒掉，再換成汽水，慢慢就養成容易致癌的體質。

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長大後他又工作忙碌，在醫學院時經常要巡房看症，回到家已晚上9、10點，經常捱夜，第二天清晨5點就要起床，準備早上開會。壓力大時也愛吃甜食，又試過一天抽兩包煙，久而久之身體就出現問題。

後來陳醫生嘗試改變自己的生活習慣、放鬆心情，再配合癌症療程，成功重拾健康。他勸勉身邊人要保持健康，就要忌捱夜和戒煙酒。而良好飲食習慣亦應從少早起，以下是6種孩子忌吃的食物：

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相關影片如下：

同場加映：【抗癌教授】壓力爆煲肝長19cm腫瘤驚患四期肝癌 醫大教授靠18招自救：患癌一定要堅強

面對癌魔也能自救，台北醫學大學公共衛生系教授韓柏檉今年64歲，12年前意外發現肝臟長了一夥19cm腫瘤，韓教授認為病因是壓力所致。多年來，除了接受醫學治療外，他亦悟出抗癌18招，不時出席講座、上節目和出書，分享12年來如何在四期肝癌前自救。

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責任編輯：羅嘉欣

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