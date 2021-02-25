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【生倒刺】鄧萃雯生倒刺竟弄至入院做手術　提醒大眾：千萬不要隨意用牙咬

健康 16:37 2021/02/25

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鄧萃雯只因生倒刺卻弄至入院。

近年鄧萃雯主力在內地發展，有傳雯女將在今年年中回TVB與好拍檔黎耀祥再合作，一起拍新一輯《巾幗梟雄》。不過鄧萃雯暫時仍身在內地，可是她日前手指生倒刺，卻只因為不恰當處理而弄至要入院做小手術。

鄧萃雯近日傳返TVB 拍劇。

鄧萃雯在個人微博上載3張照片，一張照片是她躲在手術床上的照片，另外兩張相都是鄧萃雯手指的特寫照片，一張是紅腫的手指，另一張則手指在接受手術。
鄧萃雯寫解釋入院做手術原因寫道：「如果你們『不幸』指甲有倒刺的時候，千萬不要隨意拔除甚至用牙咬，而是要找指甲剪消毒之後小心剪掉。」

她不忘幽默自嘲生倒刺也可以弄至入醫院做手術，並提醒大家遇到任何病痛都不要拖延，要去接受治療。

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的確手指生倒刺似是小事，但其實不要掉以輕心。比如咬指甲撕倒刺可致甲溝炎，皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問曾稱，甲溝炎又可分為急性及慢性，

急性甲溝炎：如平常習慣咬指甲、撕手指倒刺，或女士修甲，均有機會傷口受細菌感染，而導致急性甲溝炎。

慢性甲溝炎：如長期接觸水或刺激物，有機會患上慢性甲溝炎，患者指甲表面會凹凸不平。通常與患者指甲長期浸水有關，例如經常洗碗、洗車等。

萬一患上甲溝炎，陳醫生指可塗上抗生素藥膏，急性患者可服食抗生素藥；慢性患者日常可多塗潤膚膏，減少接觸水。部份嚴重患者，可能需要截肢。

陳醫生表示，剪指甲時以圓形為最好，如剪成方形甲，旁邊兩側或易造成倒生甲。同時，指完指甲應使用指甲銼磨一磨指甲邊，令指甲邊緣順滑。

他又提醒如手指不幸發炎，便不應使用同一指甲鉗指腳甲，否則易交叉感染，令原本健康的腳趾甲感染甲溝炎。

同場加映：黎芷珊生酮飲食

撰文 : TOPick柴犬出動

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