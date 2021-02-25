【財政預算案2021】提高股票印花稅至0.13%惹爭議　許正宇：鬥平不是唯一競爭方式

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇（梁偉榮攝）

新一份財政預算案昨日（24日）公布，當中政府建議為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。財政司司長陳茂波同時要求財經事務及庫務局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括研究引入累進制差餉。另外，陳茂波表示，港交所 （00388） 將檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，及相應的市值要求。

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財經事務及庫務局局長許正宇回應提問時表示，就提升股票印花稅或做成「因加得減」的情況，或令人減少購買港股的誘因，許正宇表示股市有其波動，又提到印花稅是買賣股票的考慮之一，香港目前未有資本增值稅及股息稅，故整個金融經濟鏈不能單而一個稅項作比較。

許正宇強調，「鬥平不是唯一的競爭的方式，要鬥好」，視乎產品的種類，而目前有很多新經濟公司上市，現時市場架構已改變，故在上市公司資源有很大拓闊空間。他重申，只要持續發展金融市場，認為金融發展前境很好。

被問到再決定調整印花稅的因素及是否不歡迎投機炒賣人士，許正宇回應指，是次增加的目標很清楚，就是增加收入。

許正宇亦提到，港交所將檢視整體第二上市制度，方向包括「同股不同權」架構雖屬新經濟公司，亦視乎港交所在內地投資及發展的方向。他強調，宏觀而言，大灣區是未來香港發展的機遇，重申打通大灣區資金的連通性屬未來方向。

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記者：曾卓鋒