【新冠疫苗】以色列120萬16歲以上人士大型實測　證復星BioNTech疫苗接種2劑後保護力可達94%

▲ 以色列一份大型實測研，究反映本港已採購的德國BioNTech疫苗成效。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國陸續開展新冠疫苗接種，以色列一份大型實測研究顯示，本港已採購的德國BioNTech疫苗，接種一劑後對16歲以上所有年齡層預防重症的效力達62% ，接種兩針的效力更高達 92% ，意味疫苗可以大大降低病毒致病及死亡率；相關數據已在《新英格蘭醫學雜誌 (NEJM) 》發表。

由以色列克拉利特研究院（Clalit Research Institute）與美國哈佛大學（Harvard University）聯手於去年12月20日至本月1日進行研究，為60萬人接種該疫苗，並與60萬匹配年齡、性別、地理位置及健康狀況及沒有接種疫苗的「對照組」作比較，結果發現在施打第一劑後的第14至20天之間，疫苗保護效力為57%、62%可防止轉為重症，而施打第2劑後的第7天疫苗保護效力則上升至94%，對阻止出現嚴重病徵的有效力達92%，非常接近第3期臨床試驗中達到的95%。

▲ 以色列研究顯示，德國BioNTech疫苗接種一劑後，對16歲以上所有年齡層預防重症的效力達62% ，接種兩針的效力更高達 92%。（資料圖片）

以色列是目前全球疫苗接種計劃推行最快的國家，自2020年12月以來已有425萬人施打第一劑疫苗、288萬人已完成第二劑的接種，該國目標是3月底前為全國900萬大多數人口接種。

政府指疫苗出口程序未完成，首批復星BioNTech疫苗未能按原定今日抵港，更多請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文