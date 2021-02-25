【超市大搜查】日本雜誌比拼$360以下平價面霜　冠軍面霜保濕力滿分【附完整名單】

▲ 日本雜誌《LDK》測試市面17款5000日元以下(約360港元)的保濕面霜。

日本雜誌《LDK》測試市面17款5000日元以下（約360港元）的保濕面霜，比拼面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。結果發現不少港人愛用的熱門面霜居然排名較後，保濕力不足。

《LDK the beauty》評分標準分3個部份，包括保濕力、成分及易用性。

保濕力：將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

成分：由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

排名如下：

第17至第12位：

第12至17位中，不乏著名牌子及熱門產品，例如Embryolisse妝前保濕隔離霜、Kiehl’s特效保濕乳霜、Curél深層高效保濕面霜、 Dr. Jart+ Cicapair Cream等，LDK測試結果顯示，這些產品的保濕力都較低。

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第11位至第6位：

第6至第11位的產品保濕力在中上水平。

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第5位至第1位：

頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有極人的潤澤及水潤感，保濕力強。

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責任編輯：楊宛茜