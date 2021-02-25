【戀上外傭】撞破朋友丈夫當街攬外傭　網民糾結下告知真相揭更驚人內情

▲ 有女網民在街上撞破朋友的丈夫攬著外傭，她如實告訴朋友，卻揭發更驚人內情。

若然見到朋友的丈夫在街上與異性舉止親密，你會否告訴朋友？一名女網名在網上討論區分享，近日在街上撞破朋友的丈夫攬著外傭，她一直糾結應否告知朋友。最後她選擇如實告訴朋友，卻揭發更驚人內情。

藉詞與兄弟外出

該名女網民在討論區「親子王國」以「好唔好同我朋友講」為題發文，表示在車站見到朋友的丈夫與其前外傭攬住，即使對方戴上口罩，她仍然一眼認出「髪型身高對眼一樣」，更拍下影片。

她坦白形容「工人個樣唔差，幾好笑容有酒窩」，為了再三確定，她向32歲、育有一個女兒的朋友探口風，得知朋友當日帶女兒回娘家，而丈夫則以「兄弟有事搵佢出去傾」為由，叫朋友在娘家食飯。

我feel到朋友唔知呢件事，話返阿媽度食咗好多糕，好開心……

網民︰工人都搞嘅男人唔使恨

女網民苦惱應否告訴朋友，因此問網民意見。網民意見兩極，有人認為既然是朋友當然要說，也有人指要看相熟程度，留言「工人都搞嘅男人，唔使恨，一定講」、「好熟一定講，唔係best friend就唔講」。另一方面，也有人表示「奉勸你唔好多事，就算幾friend都好，除非你打算以後唔同佢做朋友」。點撃看更多網民意見︰

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驚揭丈夫與外傭誕一子

女網民最終選擇告訴朋友，而朋友的丈夫竟然和盤托出，內情令她大感震驚。原來朋友的丈夫與前外傭已生下一個兒子，兒子由前外傭家鄉的家人照顧，聲稱已有一段時間未見。她指朋友知道真相後思緖混亂，表示難以接受，又慶幸她說出真相。

此外，不少網民分享男僱主戀上外傭的事件，留言「我樓上嗰家，個男主人都同印印（印傭）搭上，舊年坐正做埋女主人」、「愉景灣都大把靚工人踢走外籍太太變女主人」、「識人個姐姐用名牌，把長秀髮堅靚，overall貪靚過太太」。

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責任編輯：王明芳