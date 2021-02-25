【種族歧視】美國科技公司招聘條件列明「非亞洲人」　涉惹種族歧視爭議

▲ 跨國科技公司在LinkedIn的招聘廣告中，列明必須為「非亞洲人」（non-Asian），引發種族歧視爭議。

美國黑人弗洛伊德George Floyd遭壓頸致死一事，引致社會各界關注種族議題，大型企業紛紛表示關注職場多樣性及推動種族平等。但最近，有跨國科技公司的招聘廣告中，列明必須為「非亞洲人」（non-Asian），引發種族歧視爭議，該企隨後發出道歉聲明，並將招聘廣告下架。

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據外國媒體Mercury News報道，美國資訊顧問公司Aptude日前在網站LinkedIn刊登招聘廣告，表示其三藩市灣區孟羅公園（Menlo Park）辦公室正招聘資訊分析工程師，除了要具備特定的程式技能和經驗外，還指明為「非亞洲人」及必須「沒有5至10年工作簽證的問題」。

▲ 招聘廣告標示，除了要具備特定的程式技能和經驗外，還指明為「非亞洲人」及必須「沒有5至10年工作簽證的問題」。

由於此則招聘廣告出現在新冠肺炎疫情蔓延的敏感時期，又因媒體曾廣泛報道，讓大眾普遍認為病毒起源於中國，故被質疑這是對亞裔族群的歧視。

Aptude總部位於芝加哥近郊，亦有在亞特蘭大、墨西哥、印度和馬來西亞各地設有辦公室。公司其後發表聲明指，已把相關招聘廣告撤下，並展開調查，發現由於溝通錯誤的關係所致，刊登招聘廣告的員工並沒有任何歧視的意思。公司強調，將會採取行動，避免類似的廣告再獲刊登，並表明不容許任何形式的歧視，對於此事件造成的任何傷害，或者對公司價值觀的誤解，感到遺憾與沉痛。

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這則涉及「歧視亞裔」的招聘廣告在網絡上引發討論後，LinkedIn亦回應表示，「不容忍任何種族主義或仇恨情緒」，表示有關招聘廣告已被刪除，並正著手調查整件事的始末，以確保相關事情不會再度發生。

責任編輯：施雯雯