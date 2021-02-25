【臨時醫院】明起啓用48張隔離病床　接收16至65歲病情輕度或中度確診者

▲ 北大嶼山醫院香港感染控制中心已完成控制中心的籌備工作，將於明日（26日）上午開始接收臨床情況合適的新冠肺炎確診病人。（資料圖片）

醫管局自今年1月底接收北大嶼山醫院香港感染控制中心，局方今（25日）指，已完成控制中心的籌備工作，將於明日（26日）上午開始接收臨床情況合適的新冠肺炎確診病人。

醫管局指中心明日將首先啓用一個設有48張隔離病床的病房，接收16至65歲、臨床情況屬輕度或中度的2019冠狀病毒病確診病人。視乎目前疫情的發展，中心亦會逐步接收現時仍於社區治療設施的病人，以便集中人手及更有效運用資源。

檢測能力方面，設於醫療中心的化驗室，除處理日常的臨床化驗項目外，高度自動化的先進化驗儀器每日最多可處理約1500個病毒樣本化驗，讓公立醫院的整體化驗量增加約15%，進一步提升檢測能力。

中心由九龍西醫院聯網會負責中心的管理和運作，聯網今年1月底展開籌備工作，包括安裝及調校醫療儀器設備、進行各項測試、制訂服務運作流程、為相關員工提供培訓等。

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特首林鄭月娥與中央駐港聯絡辦公室副主任仇鴻及醫管局主席范鴻齡今主持啓用儀式；食物及衞生局局長陳肇始教授、發展局局長黃偉綸、北大嶼山醫院管治委員會主席梁憲孫教授、及醫管局行政總裁高拔陞醫生等亦有出席。



范鴻齡再次感謝中央政府及特區政府各個部門和團隊幫助，僅以4個月時間完成控制中心的建築工程，同時亦感謝醫管局團結一致完成籌備工作，讓中心可如期啓用。



香港感染控制中心設有6座樓高兩層的病房大樓，合共有816張隔離病床，所有病房均具備醫院級別的隔離治療設施，有別於展覽館內的社區治療設施，可以提供輸注藥物及供氧治療等選擇，因此可以進一步紓緩公立醫院的隔離病床壓力。此外，六座病房大樓獨立分隔，可按需要分階段啓用，讓人手調配及運作安排可以更加靈活。

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記者：鄧凱文