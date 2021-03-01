【創業追夢】90後記者裸辭開手工蠟燭工作室　為興趣學創業：趁年輕輸得起

▲ 李樂欣辭去記者工作，開手工蠟燭工作室，創作兼學做生意，從文字變成蠟燭，換個媒介，藉創作為自己、為其他人帶來滿足感。

原是全職記者，90後的李樂欣（Yammi）裸辭後創辦手工蠟燭工作室「如煙」，本想找一份全職，邊以副業的形式發展興趣。惟後來被裁員，工作室霎時間變成主要收入來源。

即使如此，她說仍然以興趣行先，望與來參與製作蠟燭的朋友一同研究和交流，做喜愛的創作。從文字變成蠟燭，換個媒介，藉創作為自己、為其他人帶來滿足感。

入行4年 與夢想暫別

兩年前，一篇有關記者轉行的文章在行內掀起熱烈討論。文中提及行內像有5年大限，因記者人工低、工時長，發展空間又有限，與學歷和付出的心力不成正比，故近年好多新入行的記者，年資不過5年就轉行。原本一心朝記者夢進發，若計上在學時間做兼職記者，Yammi的年資總共4年，剛好於5年大限前一年離職。

她說最愛仍然是做記者，但對以此職業維生有保留，因薪金好易「見頂」。前景不明朗、晉升機會欠奉，即使本著一顆甚有熱誠的心，也不得不選擇離開：

最喜歡一定是做記者訪問、寫字，但我覺得好難拎嚟搵食。

▲ Yammi對自己的作品甚有要求，會花不少時間構思，希望客人一看到造型蠟燭，就會立即知道是「如煙」的出品。（吳霆俊攝）

裸辭轉行學一技之長 花1/4積蓄學造蠟燭

畢業後在傳統紙媒做健康版記者，19、20年經過社會運動及疫情爆發，勞碌年多後思考去向，去年6月Yammi選擇裸辭。當時還未決定轉行，但在執筆寫字、度橋問問題以外，她覺得要鍛煉多一份才能。於是拿出全副積蓄1/4，花1.3萬元報讀韓國蠟燭工藝協會（KCCA）認可課程。

我只覺得要有些轉變，還年輕無嘢可以輸，最多做回記者。身邊人都好支持。我當時沒想過能否維生，純粹為興趣，想學一門技能傍身，不知何時用得着，當作投資吧。 現在回想卻覺得，嘩，都幾衝動。

由零開始學造蠟燭，4日課堂教理論、入模溫度、調色、造型等技巧，修畢後Yammi就自行發揮創意，繼續創作不同的造型蠟燭。「蠟燭有好多變化，不同蠟都有其特性，造出來的花紋又不一樣，好多變、好多嘢玩。」

裸辭後曾加入一間公司做銷售工作，Yammi同時間創立「如煙」，開了社交平台，也與朋友合租了一間工作室。不定時推出自己創作的產品，也會舉辦工作坊。

如何讓人覺得你跟其他蠟燭店不一樣，因而選擇你？就要發揮創意。我將課程學過的幾個技法放在一起，將不同的蠟混和，反覆試驗好多次才做到。

如獨創上面是冰山雪地、下面是海洋與企鵝的造型蠟燭，Yammi會買不同模具試造型，上色、調色慢慢調校，也會不斷問不同朋友意見，加以改良。「起初賺到錢交到租，抵到成本就夠，人工也沒理。」

▲ 適逢新年，Yammi有推出特別版麻將蠟燭。（被訪者提供）

疫下被裁走創業路 設計獨特造型蠟燭

原本有穩定工作，星期六日開小班教蠟燭製作，但轉工3個月後又因架構重組被裁，「如煙」隨之成為Yammi的主要收入來源，使她壓力倍增。推廣、理財、教班、客服、定價都要做，又要物色原材料、思考及製作新產品，霎時間要管理一盤生意、對住一堆數字，對Yammi來說並不容易。

全職做蠟燭，壓力在於不想低於以前的收入，要不斷思考新產品、吸引別人來上課，開平日班。一個人創業真的好孤獨，要持續看著自己做了多少工作，太多事做壓力又好大，每一日都要不斷思考、不斷問朋友。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

幸而因臨近聖誕，加上社交平台廣告的幫助下，客源穩步上升。但使Yammi最有滿足感、花最多時間的，始終在於構思與製作的過程，享受那份見證產品誕生的快樂和興奮。雪山、星球、聖誕特別版等等，Yammi的創作風格偏可愛，款式獨特，在市面上並不常見。

Yammi續說：「是屬於自己的創作，能跟別人說是獨家的、原創的，其實幾有滿足感。一來學員們成功造完蠟燭感到滿足，收禮物的人又喜歡的話，那份滿足感就再疊加。就好像做記者時做個人物訪問，自己滿意、別人讀完又有些啟發，我都會好開心。」

工作室是交流與研究的空間 盛載家人男友的愛

工作坊一人也開班，二人同行亦毋須製作同一款，可與Yammi溝通。不把成本效益首位、不怕麻煩，她指因為工作坊是一場共同研究和交流的過程。

並非只是我教他，他們也會啟發到我。例如學員們曾上網、看書學，有些情況我都未遇過，都靠他們跟我分享，原來有哪些做法都Work。

有學員上到工作室，會分享與另一半的相識經過，也有人會主動傾訴近日分手，Yammi就做回老本行，享受那些聽故事的時刻。「他們願意與我分享心事，或問我意見，好像朋友般聊天，我覺得挺開心。」

她亦將這些傾談之中的感悟紀錄下來，成為工作室Instagram的蠟人說系列。「如煙」的存在，就像交流、研究、相處的空間，如同Yammi成立的初衷，由心出發創作和發展。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對Yammi來說，「如煙」雖然是隊 one-man band，但其盛載的不只是她的努力，還有身邊朋友、男友和家人的鼓勵和支持。在許多缺乏自信的時刻，這些身邊的「誇讚群組」就會不定時出沒，為她派發定心丸。

他們每次都好認真對待我的作品，會不斷給予意見。當他們說OK、沒甚麼要改、都好好的時候，我又會安心些。

記者：吳霆俊