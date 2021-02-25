【拯救毛孩】16歲少女自資出版寵物食譜　 收益全數捐助流浪毛孩尋找歸宿

▲ 就讀國際學校的16歲少女Shannon，為愛犬設計食譜並自資出版，盼將收益捐贈慈善機構助流浪狗找到新家。

為了心愛寵物的健康，主人花盡心思安排最好膳食。就讀加拿大國際學校、現年16歲的女生Shannon，為腸胃欠佳的愛犬「拾拾」設計12款小食及甜品，並自資出版食譜，計劃將全數收益捐給救狗之家，助流浪毛孩找到歸宿。

▲ Shannon為腸胃欠佳的拾拾設計食譜。（胡嘉儀攝）

自資出版食譜 收益捐救狗之家

翻開名為「拾月の味」的食譜，只看菜式名字，以為是給人吃的食物，有雞仔餅、壽司、冰乳酪、三文魚果凍等。Shannon指，現年4歲的唐狗「拾拾」十分挑食，腸胃不好，進食豬肉時會肚屙，因此用了數個月設計及改良菜式。食譜頁數雖然不多，卻滿載Shannon的心思，例如「雞仔餅」以雞肉代替豬肉、製作麵包避免用對狗狗身體有害的酵母、菜式盡量少糖少鹽。

食譜原是校內功課，Shannon指，從構思個人研習的題目開始，已打算「大搞」，出書義賣，盼為流浪動物出一分力。她指，食譜由設計、改良到拍攝，都不假手於人，排版及封面設計則交由專業的設計公司。

那位設計師是我媽媽的朋友，知道我做慈善，決定免費幫我們設計，只收取印刷費用，我們都非常感激。

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作品將放在救狗之家義賣，所有收益均會捐贈予該機構。Shannon指，她另一隻愛犬Donut是從救狗之家領養，為食的Donut經常在廚房的門隙中偷看，等待她端出新菜式。說起Donut的可愛模樣，Shannon百感交集，因Donut在食譜製作的過程中，不幸遇上意外離世。她坦言自己非常想念Donut，藉着完成食譜來紀念牠。

費時半年大搞作 國際學校不輕鬆

由構思到完成食譜，Shannon花了超過半年時間製作，期間兼顧日常課業，算不上輕鬆。Shannon媽媽笑言，別人常以為讀國際學校好開心，每日回學校玩，

其實只是小學才是這樣，中學讀國際學校，一樣好高要求。

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媽媽笑指，Shannon從傳統學校轉讀國際學校後變得主動，以往就讀小學時，女兒不太參與課堂互動，不會舉手詢問老師或回答問題；現時她會抓住老師不放，追問課外知識，有數次更因此錯過了回家的校車，

我為此感到高興。我是追求這些的媽媽，多過學術上的成就，求知慾很重要。

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愛上學習期待入讀大學

現時Shannon就讀10年級，今年完成個人研習之後，明年將全力備戰國際文憑試（IB）。性格樂天的她指自己會「見招拆招」，有信心應付公開試，盼將來入讀與醫療相關的科目，

我非常期待入大學，很想快點專注在自己感興趣的範疇。

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記者：胡嘉儀