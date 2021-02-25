【財政預算案2021】陳茂波︰港府經全盤考慮　決定落實增加股票印花稅

▲ 財政司司長陳茂波今表示，港府已決定落實增加股票印花稅。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今（25日）表示，港府經全盤考慮後，已決定落實增加股票印花稅，強調「要做就要做」。他指出，對金融市場而言，最重要「有明確性」，不希望市場對於當局會否推出該方案，存在誤解或憧憬，認為這會導致市場「炒嚟炒去」，當局稍後會把有關法案提交立法會審議。

財政預算案提出上調股票印花稅稅率至0.13%。陳茂波今出席立法會財務委員會時表示，增加股票印花稅，不會影響香港金融市場的競爭力，當局過去幾年推出不同措施，包括修改上市修例、開通滬港通及深港通等，使股票市場成交額大增。他指出，若果當局不推出有關措施，只是單靠「零印花稅」的話，本港的金融市場不會有現時「繁榮蓬勃的現象」。

陳茂波稱，隨着國家經濟急速發展，不少海外投資者都會透過香港或中國購買中資股，但內地市場有許多不同收費和外匯管制，而香港市場寬闊、資金可自由出入，加上未如其他地方般有其他稅項，如股息稅和資本增值稅，強調香港仍有自己的優勢，所以他認為，即使調高股票印花稅，香港仍有競爭力。

經民聯、金融服務界立法會議員張華峰認為，政府決意推行股票印花稅的決定錯誤，指有關措施長遠而言會使香港的股票成交額萎縮，等同向內地和香港投資者「開刀」，他促請港府重新考慮增加股票印花稅決定，或減少增稅幅度。

熱血公民立法會議員鄭松泰形容，措施是向中產開刀，質疑當局看見股票市場興旺就「抽水」。金融界立法會議員陳振英關注，當局會否審視市場反應和調整增加股票印花稅法案生效日期，或在法案生效後適時重新檢視。

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記者︰尹櫻霖