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【5,000元消費劵】許正宇：市民可經電子或書面方式申領　去年已取1萬元者登記時不用重填個人資料

社會 17:09 2021/02/25

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政府指，市民可經電子或書面方式申領電子消費劵，當局擬建中央電子平台登記，去年已取1萬元者登記時不用重填個人資料。

新一份《財政預算案》建議首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，市民最快暑假可向政府登記，再選擇收劵的儲值支付工具平台，例如：八達通﹑Alipay（支付寶）﹑Payme等。財經事務及庫務局長許正宇表示，政府計劃設立一個中央電子平台登記，供市民用電子方式登記領取消費劵，亦可遞交書面登記表格。

許正宇指，已於去年現金發放計劃中成功登記並獲發款項的市民，在登記領取電子消費券登記時，毋須重新填寫個人資料，只需提供收取電子消費券的儲值電子支付工具的資料，以及同意及承諾收集個人資料等便可，以減省計劃的時間及成本。

財經事務及庫務局局長許正宇。（梁偉榮攝）

他解釋，政府去年推行1萬現金發放計劃時，市民登記時會已填寫收集個人資料聲明，並已徵求市民同意將來推行類似計劃時，重用他們的資料，當局亦已開發系統備存相資料。

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記者：陳曉瑩

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