【九巴車長】工會「示警式」封站抗議退休車長新續約安排　九巴：沒有削減任何員工合約工時

▲ 汽車交通運輸業總工會九巴分會發起工業行動「示警式」封站。（馮滿柱攝）

工聯會屬下汽車交通運輸業總工會九巴分會今午（25日）於尖沙咀碼頭發起工業行動「示警式」封站，抗議九巴在沒有徵詢員工和工會的意見下，強行要求退休續約和合約員工在約滿後劃一簽訂「半職」6小時工作合約，明言公司下月前不撤回有關決定，不排除行動升級，「更激烈行動，按章工作，包括不再看錢箱，保證遍地開花」。九巴強調，有關安排沒有削減任何員工合約工作時數，除了會繼續招聘更多車長，應付乘客的需要，亦希望在經濟環境惡劣的情況下，讓退休人士繼續有工作機會。

消息人士指，九巴一直欠缺夜更車長，負責黃昏繁忙時間班次，今次續約安排與一批即將滿約退休的全職車長商討，當中有部分車長屬10小時更車長，據初步統計，下月退休車長有9成人願意簽約。

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汽車交通運輸業總工會九巴分會多名工會代表下午4時40分到尖沙咀碼頭巴士站，舉行「突襲」行動。工會代表曾嘗試走出馬路位置，但遭現場警員警告若不返回行人路，會採取拘捕行動。工會隨即返回行人路位置，在場警員亦多次廣播警告在場人士涉違反限聚令，而涉事巴士站車務未有受影響。

分會主任黎兆聰表示，九巴在沒有徵詢員工和工會的意見下，改變聘用條件，要求退休續約和合約員工在約滿後簽訂半職6小時工作合約，一名正職車長每月收入會由1.8萬元，大幅削減至1.2萬元，預料受影響合約員工估計涉逾1,000人。今日的突襲行動旨為警示管理層，要求將有關安排擱置14天，讓工會諮詢員工意見，不排除「有激烈行動，包括不看錢箱、按章工作，保證遍地開花」，而九巴另一工會亦同意有關行動。

對於今日的「突襲行動」未開始已被勸止，黎兆聰表示，工會只想帶出效果，封站與否只是一個過程，與警方協商，即使被捕亦沒有問題，「做得工會預咗被人拉，但我好支持警察」，強調無意犯法，故經與警方協商後未有封站。現場警員最後紀錄兩名工會代表資料，工會全部人隨後全部和平散去。

九巴發言人指，按照恒常機制會就年屆60歲或以上已退休的車長，經過審慎評估其身體狀況、駕駛表現，以及按乘客量和營運需求，決定是否按年以合約聘用。九巴與一批合約即將完結的退休車長，商討新合約的更分事宜。絕大部分退休同事，已回覆同意或積極考慮有關安排。

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記者：陳子謙