【前世今生】3歲兒憶起上世撞車死前片段　手繪地圖尋前世父母結局超震驚

▲ 日本一名3歲男童突然向媽媽提及自己前世因車禍過身，更能清楚畫出車禍事發地圖，希望與前世的父母見面。

你相信有前世今生嗎？雖然未有科學實證，但不時有人憶起前世往事……日本一名3歲男童突然有日向媽媽提及前世的媽媽，自己前世是因車禍過身，更清楚畫出車禍事發地圖，嚷著說想與前世的媽媽見面。媽媽將事件放上twitter求助「尋親」，果真得到重要線索……

日本節目《爆報! THE フライデー》近期收到觀眾投稿，媽媽知惠講述現年8歲的兒子擁有前世記憶，清楚記得自己因車禍死亡的經過，希望能尋回前世父母。節目攝製隊親自訪問知惠及兒子，並跟蹤拍攝知惠的「尋親」經過。

知惠表示，兒子在3歲時突然有天說想念「以前的媽媽」，形容以前的媽媽聲音較可愛溫柔，自此兒子不斷提起前世往事，還能清楚描述事發地點及經過，並畫出車禍事發地圖。

媽媽開始相信兒子的說話，慢慢記錄低兒子的前世點滴。之後媽媽開設了twitter帳戶分享事件，吸引了逾3萬名網民轉發協助「尋親」，一名陌生人更向他們提供了重要線索，媽媽長途跋涉追尋下，眼前的景象令她非常震驚，並發現有一家人與兒子的描述極之吻合……

點擊圖片即睇「尋親」經過︰

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責任編輯︰王明芳