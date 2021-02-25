【Netflix劇集】全智賢《屍戰朝鮮》造型曝光　孔劉《寂靜的大海》成重頭韓劇

▲ Netflix晒冷今季韓劇。

Netflix今日線上直播舉行「See What's Next Korea 2021」記者會，宣布今年將斥資近4億港元計劃今年播出的12部作品，其中《屍戰朝鮮:雅信傳》及《寂靜的大海》等新劇照亦全面曝光。

《雅信傳》是《屍戰朝鮮》的特別章，將於第3季播出前公開，當中揭曉全智賢所飾演的神秘角色真實身份，亦解開上季的生死草和喪屍的終極秘密。

▲ 《雅信傳》

曝光劇照中﹐全智賢飾演掌握生死草秘密的雅信，造型用頭巾遮面，另一劇照則拿着弓箭站在屋頂上。

編劇金恩熙表示，雅信是《屍3》的主要人物之一，當中會提及第1和第2季中講到的生死草秘密。」導演金成勳就對全智賢讚不絕口，在濟州島拍攝過程，令工作人員都十分讚賞。

▲ 全智賢造型十分神秘。

另外，孔劉、裴斗娜及李准主演的《寂靜的大海》的太空人造型劇照亦首度曝光，劇集以全球沙漠化而導致食水和糧食不足的未來地球為背景，太空隊員到月球的研究基地回收可疑的樣本。

▲ 《寂靜的大海》

同時曝光新劇還有丁海寅《D.P.》、韓韶禧《Undercover》、李政宰《魷魚遊戲》、金所炫與宋江《喜歡的話請響鈴2》、劉亞仁與朴政民《地獄》等。