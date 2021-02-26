【新冠疫苗】5類優先群組今日起接種　一文看清預約步驟、接種地點、所需文件等須知

▲ 5類優先群組明起接種。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗今日正式「開打」，首批已預約的優先群組可到5間社區接種中心及18間普通科門診接種科興疫苗，逾1,500間私家診所亦將於下周加入。至於原定昨日抵港的復星/德國BioNTech，因出口程序問題延誤，最新消息為最快周六抵港，下月中可接種。

另外，以色列近60萬人接種BioNTech疫苗的最新研究顯示，接種一劑後第14至20日，有效保護率46%，接種第二劑則增至92%，有關數據已於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表。

本港今日正式展開新冠疫苗接種計劃，率先為5個優先群組接種科興滅活疫苗「克爾來福」，逾7萬市民早前已通過網上成功預約。5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診今早8時起，陸續為已預約的市民接種疫苗；逾1,500間私家診所則在下周起開始投入服務，市民可直接到診所打針。已預約的市民，緊記接種當日要帶備以下3樣文件，以免出現問題。

優先接種疫苗的5個組別：

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5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診地點，請即查看：

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需帶備文件：

身分證明文件

優先接種組別證明，包括：僱員證、委任證、政府部門或其合約承辦商發出的身份證明信件、牌照、僱主信

預約確認短訊或確認登記影印本

不過，接種前亦要先評估自己情況，有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人士不宜接種：

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接種科興(克爾來福)疫苗須知，請即查看：

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預約疫苗接種網站：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

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責任編輯：洪芷晴