【新冠疫苗】5類優先群組明起接種　一文看清接種地點、所需文件等接種須知

▲ 5類優先群組明起接種。(經濟日報資料圖片)

香港新冠肺炎疫苗接種計劃本周二已接受網上預約，而5類優先群組明日（26日）起於5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診接種。

公務員事務局局長聶德權表示，翹首以待的新冠疫苗明天正式開打，是抗疫重要的里程碑。他感謝市民對政府及疫苗的信心，知道不少市民期望盡快能預約3月11日以後的接種時段，指政府已購買足夠疫苗供全港市民接種，會盡快公布最新的預約安排，並完善預約及接種流程，穩妥有序地擴展接種計劃。而超過1500間私家診所下周亦會開始投入服務，市民可直接到診所接種科興疫苗。

另外，已預約的市民，緊記接種當日要帶備以下3樣文件，以免出現問題。

優先接種疫苗的5個組別：

醫療機構人員及參與抗疫工作人員

60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）

安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工

維持必要公共服務的人員

跨境運輸、口岸、港口工作人員

5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診地點，請即查看：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

需帶備文件：

身分證明文件

優先接種組別證明，包括：僱員證、委任證、政府部門或其合約承辦商發出的身份證明信件、牌照、僱主信

預約確認短訊或確認登記影印本

不過，接種前亦要先評估自己情況，有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人士不宜接種：

對本疫苗中的活性成分、任何一種非活性成分、包括滅活的新型冠狀病毒(CZ02株)、氫氧化鋁佐劑、磷酸氫二鈉十二水合物、 磷酸二氫鈉一水合物、氯化鈉，及生產工序中使用的物質過敏者，或曾於接種對本疫苗或同類疫苗時出現過敏者

有藥物敏感，例如急性過敏反應、 血管神經性水腫、呼吸困難等

嚴重慢性病患者，包括血壓高至180、未能控制下壓人士、血糖高至20至30度等，需待醫生審視情況

患有嚴重神經系統疾病者，例如橫貫性脊髓炎、 格林巴利綜合症、脫髓鞘疾病等

孕婦

接種科興(克爾來福)疫苗須知，請即查看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多有關疫苗的資訊，即看：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

預約疫苗接種網站：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴