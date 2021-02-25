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【新冠疫苗】醫管局下周起分階段在醫院設立疫苗接種點　7聯網另各營運一間社區疫苗接種中心　

社會 17:44 2021/02/25

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聯網職員早前到九龍塘的社區疫苗接種中心了解準備工作及運作（伊院通 fb）

新冠疫苗明（26日）正式開打，醫管局指聯網下星期起會分階段在醫院設立疫苗接種點，方便所有員工在醫院接種。局方又指，7個聯網會各自負責參與營運一間社區疫苗接種中心，其中教育局九龍塘教育服務中心由九龍中醫院聯網負責。聯網職員早前到九龍塘的社區疫苗接種中心了解準備工作及運作流程。

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醫管局表示，所有員工都屬於優先接種的組別，醫院會為無法出示職員證的同事（例如外判員工）提供工作證明作為疫苗接種用途，又指若個別同事如有困難，需要工作時間內接種，主管會按部門運作需要作彈性安排；局方鼓勵醫護人員接種新冠疫苗，以保護自己及病人。

國產科興疫苗「克爾來福」較早前已運抵香港，醫院管理局18間普通科門診及五間指定的社區疫苗接種中心，會率先提供新冠疫苗接種服務。有關預約安排已經開始，並於星期五（26日）起提供服務接種。此外，消息指德國BioNTech疫苗「復必泰」最快會於星期六早上抵港。

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記者：鄧凱文

 

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