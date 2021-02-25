【批准強拍】深水埗醫局街兩幢唐樓申強拍　土審准定底價2.7億

▲ 深水埗醫局街兩幢舊樓申強拍，土地審裁處今批准申請。(經濟日報資料圖片)

深水埗醫局街一帶舊樓早前先後被收購重建，兩間海外公司早前亦入稟申請將醫局街227及229號和231及233號兩幢舊樓進行強拍。土地審裁處今(25日)頒下判詞，批准有關強拍申請，並將底價定價2.76億元。

申請人為兩間海外公司Lanada (BVI) Company Limited及Amber Shine Limited。審裁處成員於判詞中指出，申請人於2020年5月提出強拍申請時，已取得涉案舊樓的逾80%業權，符合申請強拍的門檻。

對於專家就物業現時價值作出估價時，將非法僭建的面積亦計算在內，審裁處成員則不接納有關做法，因為任何謹慎的買家均不會付錢買違法建築，而且僭建的部分亦可能隨時面對執法行動，因此不應計算在內。

審裁處成員同意專家報告指，涉案兩幢大廈早於65年前落成，現時已日久失修，無論物理上或功能上均無法符合現今的安全標準及法定要求。成員認為維修有關大廈的成本，相對重建的成本並不合比例，因此認為重建是合理決定。

審裁處成員按專家報告的估價建議，將有關強拍的底價定於2.76億元，即每平方米約8.3萬元，並下令兩幢大廈需同時被公開拍賣，交易成功後，買家需於6年內完成重建工程。

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記者：楊詠渝

