【深情老公】新抱流產患癌切除子宮遭奶奶趕出門　丈夫忍痛離婚默默守護前妻

▲ 台灣一名女士流產患癌切除子宮，遭奶奶趕出門，丈夫忍痛離婚，選擇默默守護前妻。

婚姻不只是2人的事，會牽涉夫妻的家族。台灣一名醫生分享了一名女病人的愛情故事，傷感卻令人動容，見證了真正愛情不只限於一紙婚書，而是患難見真情。女病人不幸歷3次流產，更患癌切除子宮而終生不育，她遭奶奶趕出門，而丈夫忍痛離婚，決定用自己的方式默默守護前妻。

化療後出現副作用需複診

台灣復健科醫生李薇於21日（星期日）在facebook專頁「Dr.李薇復健與生活頻道」分享遇過的案例，一位42歲女病人癌症化療後的副作用，一年來四肢都麻痺無法入睡。她多次複診時都有一名男士陪同，醫生看得出該男士很愛錫女士，例如手會緩緩的搭在她的肩上、看她眼神中充滿憐惜等。

在第2次看診，醫生順口說了一句：「你老公下次進來的時候，也要帶身分證件，現在醫院進出開始實名制了。」女病人低下頭淺淺的微笑，很羞澀似的，醫生不以為然。連續看診兩個月，每一星期，那位男士都會陪同女病人來，會幫她拎袋，在旁守護。

老爺奶奶迫新抱離婚

在第9次看診那天，女病人告訴醫生，她下週又要住院開刀了。醫生問她害怕嗎？她回答：以前很害怕，但這一兩個月，無論是面對未來化療的嚴重嘔吐副作用，或是開刀，她都不害怕了。醫生再問及住院時老公會否陪伴，女病人就道出真相。

他是我的前夫。第一次來看門診的那一天，是我們的結婚紀念日，也是離婚紀念日……結婚五年，離婚三年，我跟我前夫是大學同學，我們交往10多年步入婚姻，連續3次流產後，我被查出癌症，我接受開刀，卵巢跟子宮被拿掉……

2人的關係是前夫妻，由於男方是獨子，家族企業不小，老爺奶奶怕後繼無人，迫兒子跟患癌妻離婚。每次她住院化療回家，物品都被打包成行李放在門外，房間的雙人床亦被換成單人床，在多次老爺奶奶無聲抗議後，2人無奈選擇離婚。

前夫一直陪伴守護

可是，男士不放心，在外面租房子讓前妻住，常常跟父母借口去朋友家喝酒其實來陪前妻。女病人感謝前夫的陪伴，紅著眼忍著淚水地笑著說︰

離婚後我接受一次大手術、一次小手術，算不出來的化療、無數次回診，他都不離不棄，我也勸他離開，他父母也持續幫他安排相親，而他堅持要守候我.....

身旁的男士拍著她的肩，對醫生解釋為何一直陪患癌前妻看病：

我只是想守住當初跟她許下的承諾，一直會陪她度過每個未來的時刻⋯⋯

網民備受感動

不少網民被女病人跟前夫的故事感動，有感他們才是真正的夫妻，紛紛留言，部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳