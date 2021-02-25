【校園欺凌】25宗警察子女報稱被欺凌個案僅3宗成立　蔡若蓮：部分媒體報道個案與實情有出入

▲ 教育局副局長蔡若蓮強調局方對校園欺凌事件採取零容忍態度，承諾會嚴肅跟進。（資料圖片）

前年反修例風波以來，校園出現因政治立場不同的欺凌事件，教育局副局長蔡若蓮今日（25日）回應立法會議員口頭質詢時表示，不少校園欺凌投訴經調查後發現是虛驚一場，披露截至今年1月15日，共收到25宗報稱警察子女被欺凌個案，經調查後只有3宗成立，媒體報道的部分欺凌個案，查證發現與事實「有出入」。另外自去年6月起至今，共收到6宗與社會事件相關的學生轉校要求，最終有2宗已轉校。

立法會教育事務委員會今日（25日）舉行特別會議，討論預防及處理校園欺凌的政策和支援策略，多名議員關注反修例風波以來，因政見不同而引發的校園欺凌事件。

民建聯立法會議員劉國勳表示，近年見到不少校園欺凌因持有不同政見或意見而發生，部分教師甚至「帶頭歧視或欺凌」與其立場不同的學生。新民黨立法會議員容海恩指有學校容許政治意識在校園散播，沒有制止學生參與政治活動，甚至「冷對待」欺凌事件，不少學生家長投訴無門，部分學生甚至被欺凌到想轉校。

過去3學年共13宗媒體報道校園欺凌事件 查證發現部分事發地點非香港

蔡若蓮表示，據局方過往觀察所得，一般校園欺凌是由「學生頑皮」而引起的風波，故局方從預防及價值教育等方面入手，而社會事件發生期間出現的特殊情況，部分個案涉及對警察子女的言論，以及公開個人資料等不當行為，教育局早前跟警務處成立跨部門通報機制，籲大家安心向局方反映問題個案。

蔡若蓮透露，局方收到不少投訴個案，調查後發現是虛驚一場，截至今年1月15日，報稱警察子女被欺凌個案，共有25宗，教育局直接收到2宗、23宗由警方轉介，全部已完成調查，有3宗成立；而過去3個學年共有13宗媒體報道的欺凌事件，18/19年度、19/20年度及20/21年度，分別有3宗、8宗及2宗，惟部分經調查後發現與實情「有出入」，網傳影片可能在幾年前拍攝，事發地點甚至未必是香港。

她強調證實在學校發生的欺凌事件，學校均有嚴肅處理，部分涉及刑事，已報警處理，學生已得到應得懲處及輔導，她表示不同意議員批評教育局對欺凌事件的著緊度不足，如議員知悉欺凌事件，應盡快告知局方跟進。

2020年6月至今共處理6宗社會事件相關轉校要求 2宗已轉校

此外，由去年、即2020年6月至今，教育局共收到6宗跟社會事件相關的轉校要求，其中2宗已轉校，4宗經調解後留在原校，她指學生轉校需重新適應新環境及課程，認為轉校並非根本解決欺凌的措施。

蔡若蓮又透露，局方在反修例事件期間曾探討設立校園欺凌投訴熱線，但認為對事情無實質幫助，亦擔心會被濫用，「大家都理解，反修例期間，好多比較扭曲的行為都會出現，所以無論哪一邊（立場），有呢條熱線，究竟係處理快咗，定引來其他搞作呢？」她又說，即使成立熱線，也不能繞過事發的學校、未了解事件便凌空處理投訴，最終仍要透過教育局分區及聯絡學校處理，因應港區國安法實施後社會回復平靜，未來可以再探討處理欺凌投訴時的新措施。

議員促教育局指示學校裝閉路電視 蔡若蓮：「係咪裝咗就一天光哂？」

對於立法會議員何君堯重提要求學校安裝閉路電視，相信可杜絕9成的校園欺凌事件，蔡若蓮質疑安裝後是否「一天光哂」，而學校安裝閉路電視主要為防止罪案發生，並須遵守《個人資料（私隱）條例》第468章及私隱專員公署發出《閉路電視監察及使用航拍機指引》，形容有關手段與目的「從教育專業及教學過程嚟講，多少有啲錯配」，強調希望用最有效的方法應對，重申局方對校園欺凌事件採取零容忍態度，而各間學校已成立由訓輔主任及駐校社工等不同專業組成的工作小組，會繼續嚴肅跟進。

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記者：馮琪雅