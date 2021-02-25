【食肆群組】 K11 Musea名潮食館累計11人染疫部分不相識　衞生防護中心：餐廳內或出現傳播

▲ K11 Musea名潮食館8食客3員工中招 （資料圖片）

尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea一樓113A號名潮食館爆疫，衞生防護中心指近期出現6宗確診個案和5宗初步確診個案，中心強調正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

中心發言人表示，該11宗確診及初步確診個案當中，8宗涉及曾於2月18日及19日到名潮食館午膳的人士，其餘3宗則為該餐廳的員工。

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根據中心的初步流行病學調查，曾於名潮食館午膳的病人當中，7人均於2月19日到訪該食肆，當中部分人士互不相識，估計該餐廳內可能出現傳播。

為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，中心呼籲曾於2月19日中午十二時至下午三時到訪名潮食館的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

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記者：鄧凱文