【疫苗副作用】2月26日開始疫苗接種計劃　衞生署提醒打針後出現3個情況須及時求醫

▲ 衞生署指副作用輕微建議紓緩針口不適方法，提醒3個情況下須及時求醫。

香港新冠肺炎疫苗接種計劃本周二已接受網上預約，而5類優先群組明日（26日）起於5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診接種。衞生署衞生防護中心於今(25日)提醒市民，若接種新冠疫苗後懷疑有副作用，應及時就醫，及於就醫時，將接種疫苗詳情告知醫護人員。

▲ 衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性。部份人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。(經濟日報資料圖片)

【新冠疫苗】5類優先群組明起接種 一文看清接種地點、所需文件等接種須知，更多請看：【下一頁】

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性。部份人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。接種疫苗後，市民將被要求喺觀察區逗留15-30分鐘。

如要減輕注射部位疼痛同不適：

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衞生署建議，如市民出現以下情況，可徵詢醫生或其他醫護人員（例如牙醫、藥劑師、護士同中醫師），包括：

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署方提醒就醫時，將接種疫苗嘅詳情告知醫護人員，並出示接種疫苗記錄卡（如有）。醫護人員會提供建議，處理相關狀況並進行適當評估，以便向衞生署報告任何判斷為醫學上需關注嘅疫苗接種異常事件。

29間新冠疫苗接種中心地址，即看:

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預約疫苗接種網站：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

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責任編輯：洪芷晴