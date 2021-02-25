  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗副作用】2月26日開始疫苗接種計劃　衞生署提醒打針後出現3個情況須及時求醫

社會 18:11 2021/02/25

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

衞生署指副作用輕微建議紓緩針口不適方法，提醒3個情況下須及時求醫。

香港新冠肺炎疫苗接種計劃本周二已接受網上預約，而5類優先群組明日（26日）起於5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診接種。衞生署衞生防護中心於今(25日)提醒市民，若接種新冠疫苗後懷疑有副作用，應及時就醫，及於就醫時，將接種疫苗詳情告知醫護人員。

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性。部份人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。(經濟日報資料圖片)

【新冠疫苗】5類優先群組明起接種　一文看清接種地點、所需文件等接種須知，更多請看：【下一頁】

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性。部份人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。接種疫苗後，市民將被要求喺觀察區逗留15-30分鐘。

如要減輕注射部位疼痛同不適：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

衞生署建議，如市民出現以下情況，可徵詢醫生或其他醫護人員（例如牙醫、藥劑師、護士同中醫師），包括：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

署方提醒就醫時，將接種疫苗嘅詳情告知醫護人員，並出示接種疫苗記錄卡（如有）。醫護人員會提供建議，處理相關狀況並進行適當評估，以便向衞生署報告任何判斷為醫學上需關注嘅疫苗接種異常事件。

29間新冠疫苗接種中心地址，即看:

    點擊圖片放大
    +3
    +2

預約疫苗接種網站：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【新冠疫苗】首批BioNTech疫苗原訂明早抵港　消息指疫苗抵港延期
17:09 2021/02/24
【新冠疫苗】首批BioNTech疫苗原訂明早抵港　消息指疫苗抵港延期
【新冠疫苗】政府指疫苗出口程序未完成　首批復星BioNTech疫苗未能明日抵港　
19:52 2021/02/24
【新冠疫苗】政府指疫苗出口程序未完成　首批復星BioNTech疫苗未能明日抵港　
【新冠疫苗】以色列120萬16歲以上人士大型實測　證復星BioNTech疫苗接種2劑後保護力可達94%
今日 16:11
【新冠疫苗】以色列120萬16歲以上人士大型實測　證復星BioNTech疫苗接種2劑後保護力可達94%
【新冠疫苗】5類優先群組明起接種　一文看清接種地點、所需文件等接種須知
今日 17:38
【新冠疫苗】5類優先群組明起接種　一文看清接種地點、所需文件等接種須知
【新冠疫苗】醫管局下周起分階段在醫院設立疫苗接種點　7聯網另各營運一間社區疫苗接種中心　
今日 17:44
【新冠疫苗】醫管局下周起分階段在醫院設立疫苗接種點　7聯網另各營運一間社區疫苗接種中心　
【新冠疫苗】消息：復星/BioNTech疫苗最快周六抵港
今日 17:46
【新冠疫苗】消息：復星/BioNTech疫苗最快周六抵港

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣