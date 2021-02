職專國際課程 接通海外及本地升學路　愉快學習發揮個人興趣潛能

學習的模式從來不止一套,曾子諾和郭嘉呈(Joshua)在初中時已希望能跳出固有學習框框,發展自己的興趣。初中後他們選擇報讀青年學院(國際課程)的職專國際課程(Vocational Baccalaureate Programmes,VB課程),在三年制的課程期間,他們透過創新的專題研習模式(Project-based Learning)學習專業知識,並準備今年畢業後升讀海外大學,為未來發展鋪路。

動手接觸工程專業 鼓勵自由探索

曾子諾是VB工程課程3年級學生,在任職工程師的父親薰陶下,自幼對機械已產生興趣。於中學階段,子諾從老師得知VB課程的教學模式,便主動參加課程體驗活動。「參加體驗課堂後,我很喜歡這裏Project-based的學習方法,讓我可以落手落腳體驗工程的樂趣,從中學習工程理論,所以完成初中後決定入讀VB課程。」

有別於中學主要教授課本理論,子諾認為VB課程讓學生更自主探索新知識,手腦並用達成學習目標。「透過課堂時的實驗/測試,讓我不用死記硬背亦能理解複雜的理論,令學習過程更有趣味。」

工程課程講師黃楚殷(Annie)補充,VB課程的專業單元不設考試,老師會透過課堂習作和專題研習(Project-based Learning)作出評核。「在專題研習的過程中,學生會代入工程人員的角色,嘗試解決一些現時業界真實面對的問題。從中學習設計、編程等跨學科知識應用,讓學生融會貫通,提升解難能力。」

▲ 曾子諾(左)在VB課程中接觸不同的科技學習設備,如機械臂、電腦繪圖程式、3D打印機等。Annie(右)指課程設計讓學生了解業界發展趨勢,更易與社會接軌。

子諾的Final Year Project便是利用真實的案例,為建築公司提升工程效率。他分享:「建築公司每天都會安排員工用無人機拍攝工地的環境相片,以記錄工程進度,所以我和組員設計了一個自動無人機系統,在特定時間按指定航綫拍攝相片,進一步省卻用人手操作的時間和成本。」從零開始規劃到完成一個具實用性的解決方案,過程中豐富了子諾的知識和編程技巧,同時提升了他的組織及解難能力。

▲ 青年學院(國際課程)提供完善的軟硬件配套,幫助學生實現專題項目成果。

經過兩年半的學習後子諾認清自己的未來志向,除報考本地大學外,更已獲英國University of Bristol土木工程系的有條件取錄(Conditional Offer),期望於今年可以入讀心儀的院校,實踐自己的理想。

VB課程以英語授課,採用BTEC第三級延伸文憑課程,讓學生可按興趣選修「工程」、「設計」或今年新增的「運動」課程;而英文、中文及數學單元則參照IGCSE水平設計,學歷均獲得國際認可,為學生升讀海外及本地學士學位課程建立良好基礎。

鍾情建築室內設計 獲英國大學有條件取錄



另一位同學郭嘉呈(Joshua)則是VB設計課程3年級學生,修讀傳統高中課程時體會到理論為主的學習並不適合自己,母親遂鼓勵他選擇自己感興趣的方向發展。「看到VB課程簡介時,發現可以涉獵不同設計範疇,學習亦更靈活互動,較適合我的學習需要。」

▲ Joshua鼓勵同學主動選擇適合自己的學習模式和升學出路。

VB課程提供很多發揮創意的空間,其中令Joshua印象最深刻的是一個為長者構思休憩空間的專題項目。「當時我要到將軍澳區實地考察,了解現場環境及使用者需要等,創作過程中老師引導我們如何找尋設計靈感,透過brainstorming討論天馬行空的創意提案,和同學一起創作出不同的新意念。」

VB教室內,師生之間不時會分享生活趣事,彼此有著良好關係,亦會從中了解學生的強項及特質,為學生解決學習及升學疑難。畢業在即,Joshua希望能朝室內設計方向發展,並已取得英國University of the Arts London及University of Brighton的學士學位課程有條件取錄。除室內設計外,Joshua亦希望在大學時能選修市場推廣、平面設計等科目,擴濶自己的知識領域。

新課程回應注重健康趨勢 設專業運動實驗室

體育運動近年越趨專業化及科學化,藉以提升運動訓練效能。VB課程推出全新的運動專業課程,內容包括體適能測試、體育運動科技、運動營養學等,裝備學生以專業知識及運動科技提升運動成效及減少運動員創傷。

▲ 院校正籌備添置不同的健身器材及增設運動實驗室等教學設施。

