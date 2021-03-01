【明星愛錶】4大小生愛藏名錶成另類投資　鍾情一個品牌令財富增值【內附詳情】

▲ 想知幾位TVB當家小生︰張振朗、黃浩然、陳展鵬及胡鴻鈞平日喜歡戴甚麼名錶？TOPick逐一跟你細數。

身為公眾人物的藝人經常被攝入鏡頭，因此除了本身的才華，外表打扮也絕不能馬虎，才能保持偶像的形象，而一身行頭也多少反映了當紅程度。想知幾位TVB當家小生︰張振朗、黃浩然、陳展鵬及胡鴻鈞平日喜歡戴甚麼名錶？記者就逐一跟你細數。從盤點的過程中，記者發現，原來4位當家小生，都特別鍾情勞力士這個品牌，也可說是增值財富的另類投資。

▲ 張振朗選錶選擇上也以時興的為主，其中最常戴的就有勞力士及Panerai。（fb圖片）

張振朗

近期，在多套電視劇中孭重飛的張振朗人氣爆登，連興趣也高級過人，就是愛駕駛價值6位數字的古董Harley-Davidson Bobber電單車。而他也是個手錶發燒友，喜歡以不同的名錶襯衫出席活動。這位潮人在手錶品牌的選擇上也以時興的為主，其中最常戴的就有勞力士及Panerai。

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Rolex Daytona Ref.116515LN

張振朗其中一隻勞力士屬大熱的Daytona Ref.116515LN貴金屬型號，朱古力錶面配玫瑰金錶及橡膠帶的款式，官方定價為$231,900，但市場上已炒至約$35萬。雖然配以運動型的橡膠帶，但由於是貴金屬版本，極具貴氣，因此張振朗多會用來配襯全套西裝或天鵝絨西裝外套。

Panerai PAM00335

另一枚張振朗經常戴的是Panerai的PAM00335，腕錶非常強悍，除了採用了堅硬的黑色高科技陶瓷錶殼，更有長達10日的動力，錶面上6時位的線性動力儲存顯示就最易認，另外9時位置是小秒盤和24小時顯示，功能實用，張振朗就配上一條啡色磨砂麖皮錶帶配戴，官方定價為$131,500。

▲ 胡鴻鈞也有入手黑面Submariner Date，雖然不及Daytona好炒，但一樣是市場上備受追捧的款式。（fb圖片）

胡鴻鈞

屬勞力士粉絲的胡鴻鈞在11月TVB台慶當晚就戴了白面的勞力士Daytona出鏡，但他獨特的戴錶方式，被網民取笑他太搶鏡，而白面Daytona亦即時被改名為「胡鴻鈞」。除此之外，胡鴻鈞也有入手黑面Submariner Date，雖然不及Daytona好炒，但一樣是市場上備受追捧的款式。

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Rolex Daytona Ref.116500LN

胡鴻鈞所戴的屬2016年新一代的Daytona款116500LN，白面受歡迎的程度比黑面更甚，加上貨量少，因此極難入手。3個計時圈都圍上黑框，帶點舊裝熊貓面Daytona的神髓，因此推出至今熱潮依然未減，定價$102,400，現已炒至$23萬多。

Rolex Submariner Date Ref.116610LN

水鬼Submariner Date是一款潛水錶，勞力士於2020年推出了新一版本，主要在於機芯性能的升級，外觀則跟上一代分別不大。但手錶早於2018年已在胡鴻鈞IG的照片中出現，因此他戴的應為上一代Ref.116610LN款式。二手網現時售價約$10萬。

▲ 黃浩然買錶不單獨從投資或潮流角度出發，而是個真心愛錶之人。（fb圖片）

黃浩然

黃浩然所收藏的手錶品牌及款式比較多元化，除了大路的勞力士及Omega之外，亦有較少人認識的Graham。而當中有經典的復刻款，也有外型別樹一格的飛行錶，他甚至會為手錶換上矜貴的Chrome Hearts錶帶令賣相提升，可見黃浩然買錶不單獨從投資或潮流角度出發，而是個真心愛錶之人。

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Rolex Daytona Ref.116520

除了胡鴻鈞，原來黃浩然也愛白面Daytona，不過他那一枚是胡鴻鈞的上一代版本，還未換上Cerachrom陶瓷黑外圈，3個計時盤也沒有黑框，感覺較新版本raw得多。由於新裝的出現帶動了同款舊裝的價格，所以Ref.116520的二手價同樣高企，全新的要$25萬以上。

Omega Speedmaster 125

屬一枚舊裝錶，1973年為慶祝Omega創立125周年而推出，全球只有2,000隻。外型跟一般的Speedmaster有極大分別，首次採用桶形錶殼及此款錶鏈帶，外型獨特，雖然沒太大升值潛力，但產量少，背後又有故事，非常值得收藏。

Graham Chronofighter

Graham是英國18世紀最具影響力的牌子，至今已經有300多年歷史，大多玩錶的朋友都會認識。當年品牌為戰機機師設計了不少專業飛行計時錶，黃浩然戴的就是品牌最標誌性的錶款，那個有如手榴彈裝置的巨型計時「扳機」錶冠桿及洋蔥錶冠就最搶眼，並設於錶殼的左邊位置。

▲ 聽聞陳展鵬是某「舊裝勞」名店的常客。（取自陳展鵬FB）

陳展鵬

陳展鵬也是個頗資深的手錶玩家，更說過︰「男人不會不愛錶！」除了新錶，聽聞陳展鵬是某「舊裝勞」名店的常客，識得玩舊勞，財力及知識當然有返咁上下。品牌方面，他和其他幾位小生一樣最愛勞力士，黃浩然有的白面Daytona Ref.116520，陳展鵬也有入手，另外勞力士的Datejust Date和新版Daytona他都有，更將Datejust Date換上純銀Chrome Hearts鏈帶。至於陳展鵬的其他珍藏就包括Panerai、Audemars Piguet、Breitling等等，絕對是識貨之人。

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Rolex Datejust Date

大三針加上日曆的Datejust Date是勞力士設計較為簡約的系列，日曆位置的放大鏡就最勞力士的最強標誌。陳展鵬將Datejust Date換上純銀Chrome Hearts鏈帶，襯上西裝及銀器首飾，絕對是型男典範。

Rolex Daytona Ref.116519LN

Daytona是勞力士最受歡迎的系列，陳展鵬當然不會放過，更有不止一枚。新版本方面他選的是配上Oysterflex錶帶的白金版本，從照片上看似乎屬珍珠貝母錶面，本身定價$231,900，現時被炒至約$32萬多，是陳展鵬family day或湊女時的最常用錶。

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph

愛彼的運動錶同樣是近幾年爭崩頭的選擇，產量極少，要在waitling list輪候的話，等上一、兩年也未必等到。尤其是皇家橡樹離岸型系列，44毫米直徑錶殼極具份量，深受男士歡迎。系列的入門價由$26萬起，陳展鵬所戴的一款採用上黑色陶瓷錶殼，身價更高。

記者︰Maria