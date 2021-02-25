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有機資源回收中心O‧PARK1訪客中心下月開放予公眾參觀　今起接受網上預約導賞團服務

社會 18:33 2021/02/25

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O‧PARK1訪客中心將於三月一日正式開放予公眾參觀，今日起接受網上預約導賞團服務。（網頁截圖）

香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心O‧PARK1，除了能將廚餘回收並轉廢為能外，亦提供了結合環保、多元科技及教育元素的空間。環境保護署發言人今日（25日）表示，O‧PARK1訪客中心將於3月1日正式開放予公眾參觀，今日起接受網上預約導賞團服務。

環保署發言人說，O‧PARK1於2018年7月起接收廚餘，並採用先進的生物科技，把廚餘轉化為生物氣以作發電之用，每天可處理最多約200公噸廚餘。O‧PARK1在處理廚餘之外，亦肩負向公眾推廣『惜食、減廢』文化及源頭減少廚餘的責任。

有機資源回收中心O‧PARK1

O‧PARK1的訪客中心以電腦動畫讓訪客了解中心的設計工藝和運作，以及廚餘回收的過程。訪客中心的O‧坊內設有天幕影院，而所有園景均以O‧PARK1的堆肥產品施肥種植，堆肥是O‧PARK1處理廚餘過程的副產品，訪客均會收到一包堆肥作為紀念品，分享將廚餘資源循環的好處。

訪客中心每天提供四次導賞團服務（星期二除外），並設有往來港鐵欣澳站至O‧PARK1的免費穿梭巴士服務。公眾可透過O‧PARK1網頁的網上預約系統（opark.gov.hk/tc/tour.php）預約廣東話、普通話或英語的導賞團服務。

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責任編輯：郭詩詩

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