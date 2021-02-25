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【抗疫歌】兒科醫生李家仁出新歌《小明抗疫歌》　鼓勵市民踴躍接種疫苗

社會 18:58 2021/02/25

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李家仁醫生唱新歌《小明抗疫歌》鼓勵市民踴躍接種疫苗。

新冠疫苗接種計劃明日展開，兒科醫生李家仁今日於社交平台發布影片，將自己主唱的歌曲《小明上廣州》改編為接種疫苗版本的《小明抗疫歌》，鼓勵市民踴躍接種疫苗。

29間疫苗接種中心：

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不時唱兒歌的李家仁醫生，在2010年尾唱出《小明上廣州》一曲，旨在宣揚2010年廣州亞運及廣州文化，歌曲曾一度成為熱話，其後更被網民改編到不同的版本。李家仁今日更於社交平台推出改編自《小明上廣州》的新歌《小明抗疫歌》

歌詞如下：

小明去打針 抗體靠打疫苗
小明話你知 抗體誕生得保障
小明去打針 有保障樂如何
小明話你知 記得記得去打針
新冠新冠確惡毒 合力的抵抗
一起打針去抗疫 你我哈哈笑

歌詞中提到，小明去打針，體內要有抗體就需要靠打疫苗，而抗體產生後會得到保障，又指新冠病毒很惡毒，需要我們合力抵抗，鼓勵市民踴躍接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭詩詩

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