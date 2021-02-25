【7.21暴動案】直播拍下女記者被襲情況　乘客供稱嘗試保護對方亦受襲

▲ 7.21元朗暴動案今於區域法院續審。(經濟日報資料圖片)

前年7.21元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（25日）於區域法院續審。7.21當晚乘搭港鐵列車到達元朗站的乘客A下午續作供，A供稱，他於收費區內以手機直播時，發現有女記者在月台，被身穿粉紅色上衣的人襲擊，他嘗試保護女記者時，亦被2至3人襲擊，並感覺到有硬物打他左肩。

A供稱，他於7.21當晚約10時50分開始以手機「開live」直播港鐵元朗站大堂的情況，當時收費閘外的人在叫囂及拍打收費閘，叫閘內的人出去，雙方對罵，有市民指罵及大叫「牛屎佬」等，閘外白衣人又語帶挑釁地叫「出嚟吖」。

庭上播放A所拍下片段，畫面所見，A身處收費區內，隔著玻璃圍欄拍攝收費區外約幾十名白衣人，有人大叫「香港人加油」、「黑社會」等，有白衣人靠近玻璃圍欄及閘，並揮動手上棍棒，有手持印有「保衛元朗」的字牌出現在畫面中，閘內的人走至F出口附近的收費閘，雙方隔著收費閘，閘內人打開雨傘遮擋，及後有身穿粉紅色上衣的男子出現，有身穿黃色背心的女記者出閘，粉紅色上衣男子走向該方向，隨即有女子尖叫聲，全片約10分鐘，期間A不時以英語嘗試作旁述。

A續供稱，當時雙方隔著玻璃圍欄爭執時，有白衣人差點打中他，A指看見有人身穿白色上衣，胸前印有「廈溪」字樣，他以為對方是有組織人士，亦有身穿簡體字「中國製造」字樣上衣的人向他招手，但不知是否叫他走近。

A續指，有白衣人推開收費閘旁的職員通道，A形容對方「入來挑釁完又出返去，冇咩動作」，閘口外有一個綁著紅色繩的男子一直在拍攝。A表示，閘內的人開始打開雨傘作自衛，當中「黑衣人（人數）一半都冇」，亦有身穿其他顏色衣服的人。

及後，A供稱白衣人隔著收費閘向他及其他人襲擊，A與女記者行得較前，有市民繼續開傘自衛，女記者其後走出閘外，並伸手叫A出去，突然身穿粉紅色衣服、皮膚較黑的中年男子向閘打一下，並轉頭追著女記者施襲，A跳出閘嘗試保護女記者，有幾個人衝向他施襲，電話亦被打爛，直播亦在此結束。

被問到白衣人用甚麼武器施襲，A稱他當時感覺到是比木棍更堅硬的武器，向他左肩「好重咁敲落嚟」。審訊明(26日)續。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂