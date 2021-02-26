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【搖錢樹】14歲「小馬雲」身型如6歲童　遭評定智力殘疾月獲數十元生活津貼

親子 10:58 2021/02/26

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「小馬雲」被評定為智力殘疾，每月獲得數十元人民幣生活津貼。

內地男童范小勤因貌似阿里巴巴創辦人馬雲，而有「小馬雲」的稱號，更成為網紅。不過，「小馬雲」已被網紅公司解約送返家鄉，有內地傳媒發現他在家鄉乞討，14歲的他身型如6歲童，保母證實他患有矮小症。近日「小馬雲」被評定智力殘疾，每月獲得數十元人民幣生活津貼。

智力二級殘疾獲津貼

據內地《澎湃新聞》報道，江西省永豐縣殘疾人士聯會（殘聯）接獲「小馬雲」范小勤的父親范家發申請，並已於本周一（22日）為范小勤辦理殘疾證，經專業機構評定，范小勤屬智力二級殘疾。而范小勤的哥哥范小勇也辦理了殘疾證，他是智力三級殘疾，情況比弟弟好一點。

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永豐縣殘聯副理事長陳廣聖指出，范小勤兄弟每月可獲數十元人民幣護理補貼及數十元人民幣殘疾生活補助，預計下周起發放。他稱，范小勤的媽媽也有類似智力殘疾，但未有辦理殘疾證，爸爸則是肢體殘疾。

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被解約回鄉乞錢
 
「小馬雲」被網紅公司解約後返家鄉江西省永豐縣，早前有記者走訪他的鄉下，發現他一見人就大喊︰「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」而「小馬雲」身型變胖、頭髮凌亂、衣著邋遢，記者表明有錢，他才停下來談話。

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當時他被問到「2+2等於幾？」，卻連如此簡單的數學也不懂，只識在鏡頭前大喊網紅公司教他的口號，並向鏡頭打招呼和送上飛吻。

保母證患矮小症

在2017年下半年開始照顧「小馬雲」的保母王雲輝，透露早已發現「小馬雲」智力有問題，指出當時10歲的他不知道自己幾歲，也不知道「1+1等於幾」。據她的觀察，「小馬雲」由2015年起幾乎沒長高，因此帶他求醫，結果他被診斷出患有矮小症。

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責任編輯：王明芳

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