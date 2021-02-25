【5000元消費券】小店憂裝電子支付手續費貴    倡效澳門推消費卡

▲ 日昇玩具店。(徐紹軒攝)

財政預算案建議派發5,000元電子消費券，當局擬尋找現有電子支付平台如八達通、支付寶等合作。不過，不少小型零售店只收取現金，有店主稱申請平台手續費貴且繁複，建議效法澳門統一派消費卡，亦有店主建議政府應為店舖支付安裝平台的手續費。

手機店老闆莫先生表示，他這類型小商舖一般都是以個人戶口做生意，但要申請商用版電子支付戶口，需要商業戶口，「而家都咁艱難，仲要比一筆收唔到嘅成本」，如要使用多個平台手續更繁複，難以幫到小商戶。

他指，疫情下生意減少近9成，電子消費券需要至少半年後才派出，恐怕太遲，「我依家都望天打掛緊，自己掏腰包、借人錢撐住，下個月都唔知捱唔捱到！」他希望消費券與身分證掛鉤，或效法澳門統一推出消費卡及閱讀機，較為簡單。

▲ 手機店主莫先生。(徐紹軒攝)

灣仔日昇玩具老闆蔡先生稱，現時店舖沒有安裝電子支付的原因是手續費貴，佔營業額一部分，「唔裝可以賣平啲」，坦言電子消費券對他們沒有幫助，即使推出後這不會安裝電子支付。他說，疫情下生意慘淡收場，「總言之係慘，捱得一日得一日！」，認為電子消費券繁複，行政費又多，直接派錢幫助更大。

麵店負責人曾先生則指，電子消費券促進消費，對經濟絕對有幫助。他說，餐廳沒有安裝電子支付工具的原因只是沒有時間申請，只要銀行幫手，電子消費券推出時他會安裝八達通，因系統較為成熟。不過，他認為既然計劃由政府推出，政府應該與銀行和支付平台協商，由政府代繳相關手續費。

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記者：徐紹軒