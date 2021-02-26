【狂舞派3】無懼藝術創作者難關多　Heyo+阿弗迎難而上【有片】

▲ 有份參演港產片《狂舞派3》的霍嘉豪（Heyo）和阿弗為電影創作主題曲《歡迎嚟到呢座城市》。

由黃修平導演執導的《狂舞派3》已上映一周，有份在《狂舞派3》演出的霍嘉豪（Heyo）和阿弗為《狂舞派3》創作了主題曲《歡迎嚟到呢座城市》，以Hip Hop加小朋友合唱兩種截然不同的風格合成一曲，同時呈現出憤怒及和諧的感覺。

Heyo和阿弗接受TOPick專訪，齊齊分享創意主題曲的點滴及參演《狂舞派3》的感受。

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阿弗指出：「Rap的部分其實是約三年前、電影拍攝前已有內容，而當中的內容在電影情節內也有出現的。起初，尚未知道Rap的內容會變成主題曲，直到之後需要一首主題曲，才發覺將戲中不同的Rap段落抽出來，獨立去聽又有另一個意思，便決定主題曲將戲內的Rap串連出來。」

Heyo補充說：「大合唱的部分抽取了不同段落出來，但覺得整首歌也需要有副歌部分。副歌能做出對比，小朋友唱出美好願景。」阿弗謂：「想看看大合唱和Rap的化學作用。」

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▲ （金馬執委會提供）

Heyo認為歌曲就如一個社會的縮影，「有些人會努力爭取，尋找解決問題的方式，或是勇於說出當代的問題想去求進，社會上也有一班人想借助大家的願景而去達到其目的。社會上有很多不同類型的人，也有不同類型的衝突。」

阿弗指靈感來自於戲內的故事，「戲內的故事其實是來自於電影及生活。地產霸權外，還有現實一些問題，如空間等，或是利用你對理想的熱誠。」

藝術創作者一直以來面對不少難關，Heyo覺得：「壓榨並非是有形的，而是無聲無色地進行，就是沒有幫助你，這個制度下沒有幫助過你，而是你需要主動找他去幫助你。」

阿弗例舉說明：「數期不準，或有時會有一些框框。」他認為：「從事創作行業，如果仍要用一種維生角度，我覺得很難繼續去平衡，擔心有甚麼想法說出來後會有手尾，很多問題都很困擾，都會迷失。」

Heyo分享：「以我來說，好像開多了一條演員的路，但演員較為被動，我慶幸我有音樂方面可以發展。當確定了自己要做的事情時，也只能找一個方式迎難而上，我覺得有希望的。」

▲ Heyo、黃修平和阿弗一同出席《金馬獎頒獎典禮》。（金馬執委會提供）

藝術創作者的收入不穩定，Heyo指：「慢慢變成輔助收入的途徑，但不是正常的收益，曾嘗試過放低，但已經放不低了。生活已跟它息息相關了，因為有Hip Hop才有現在的我。甚至不是維生的問題，能做到想做的事且有理想收入是最好。」

阿弗則說：「我很少去想工作能否賺到足夠收入，反而在乎的是創作上的滿足感。這也是香港人普遍面對的問題，特別是這個世代賺錢，資本可能比少數人佔據了，這是全世界都會面對的。找出自己生活的狀況出來，每個人追求的都不同。」

Heyo覺得有些事是無可避免的，「有些人會跟其他人夾Studio、共享空間，住和工作都在同一地方，不回家，以畸形的制度來將自己變形。有些人也可透過這行來賺大錢，但我沒法轉行，只能去找個方法或創作一個方法。」

阿弗認為：「想的話便去試，最重要保持自己不要痴線。就如駛架船出海，尋找新大陸但不要沉船、不要餓死自己，保持情緒、精神健康。」

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飾物：New Era（Heyo）

眼鏡：溥儀眼鏡（Heyo）

外套：Popcorn（Heyo）

褲：Evisu（Heyo）

鞋：Adidas（Heyo）

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪