三校工程項目擬於今年第3季起陸續展開　何文田華英中學原址重建工程料2024年第3季完成

▲ 華英中學早前在社交網站上載新校舍設計圖片。（華英中學facebook）

教育局今日（25日）向立法會教育事務委員會提交3項學校工程計劃，包括擬於今年第3季起展開的何文田華英中學原址重建項目、沙田火炭興建新的小學校舍以重置沙田保良局蕭漢森小學，以及第4季起為沙田公立學校興建新大樓及改建現有設施。

何文田常和街8號的華英中學今年創校50周年，據局方文件顯示，擬議工程計劃是拆卸現有校舍，原址興建設有30間課室的中學，以提升校舍的設施至現行標準，讓該校能配合最新的教學發展。暫定工程費用為2億至5億元，建造工程擬於今年第3季展開，以期在2024年第3季完成。校方早前表示，2021/22學年、即今年9月將暫遷至位於新蒲崗的九龍文理書院舊校舍。

▲ 何文田華英中學外貌。（資料圖片）

當局亦計劃在沙田火炭坳背灣街，興建1間小學校舍以重置沙田穗禾苑的保良局蕭漢森小學，擬議工程計劃範圍包括24間課室及其他相關教學和附屬設施，同樣料涉及2億至5億元工程費用，暫定今年第4季展開，以期在2024年第2季完成。

另一項擬議工程計劃是為特殊學校沙田公立學校，興建1座新翼大樓及改建現有設施以提供額外設施，讓該校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期的改善措施，擬議工程計劃範圍包括課室、特別室、教員室、社工室、言語治療室、儲物室和其他附屬設施及提升現有課室，以及就校內現有斜坡進行提升工程。建造工程暫定在今年第3季展開，以期在2024年第1季完成，料涉及2億元工程費用。當局擬於今年第1季起陸續就上述3項擬議工程諮詢教育事務委員會。

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責任編輯：馮琪雅