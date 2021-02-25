【5000元消費券】街市檔主認為現金交易較受歡迎　安裝八達通應屬自願性　

▲ 財政預算案建議派發5,000元電子消費券，又指可用於街市買餸，不過本港大多街市均無安裝八達通收費。(經濟日報資料圖片)

財政預算案建議派發5,000元電子消費券，當局擬尋找現有電子支付平台如八達通、支付寶等合作，又指可用於街市買餸，不過本港大多街市均無安裝八達通收費，有街市檔主認為安裝八達通應該自願性，不能強迫商戶安裝，且相熟顧客均以現金交易多年，認為現金交易較受歡迎。

菜檔張先生認為政府對安裝八達通收費欠缺宣傳，自己忙於店舖工作，無瑕往安排安裝八達通，政府早前只到街市做問卷，之後已經沒有下文，認為政府對推介八達通欠缺宣傳及誠意。

經營上海南貨店的苗小姐認為安裝八達通應該自願性，不能強迫商戶安裝，政府現在推行電子消費券有強迫商戶安裝之嫌，令人反感，而自己及相熟顧客均以現金交易多年，認為現金交易較受歡迎。

經營進口水果店的周先生稱不會安裝八達通收費，認為政府推行八達通只會幫助到大財團有商機，由之前疫情到今次推行電子消費券，政府只顧及大財團及政府收入，對小本經營者根本沒有幫助。

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記者：黃傑偉