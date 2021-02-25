沙田醫院85歲男病人確診退伍軍人病　情況嚴重

▲ 沙田醫院85歲男病人確診退伍軍人病，現時情況嚴重。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日正調查沙田醫院內一宗退伍軍人病個案，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



該名85歲男病人有長期病患，於本月1日因應健康狀況入住沙田醫院。他於2月19日出現發燒、咳嗽及黄痰。他的臨床診斷為肺炎，現時情況嚴重。他的尿液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。



衞生防護中心表示，署方正聯同沙田醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。



署方正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並將對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

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責任編輯：洪芷晴