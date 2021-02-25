  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (週四) 21:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公大校長黃玉山獲委任研資局主席　3月1日起生效為期3年

社會 20:55 2021/02/25

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

即將於4月卸任公大校長的黃玉山，獲教育局委任接任研究資助局主席，3月1日起生效。（資料圖片）

政府今日（25日）宣布，教育局局長楊潤雄已委任公開大學校長的黃玉山，於3月1日起出任研究資助局主席，為期3年，至於現屆研資局主席李行偉，即將出任澳門科技大學校長。

黃玉身現時身兼公大校長及港區全國人大代表，他即將於4月卸任公大校長，由城市大學學者林群聲接任。

政府表示，黃玉山是環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育／資源利用範疇的專家，現為公大校長，也在多間大學有豐富的教研及行政工作經驗，曾先後出任多項公職並有傑出貢獻，現時擔任新能源運輸基金督導委員會主席和司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，並曾於2005年至2011年擔任大學教育資助委員會成員。

楊潤雄形容，黃玉山是一位充滿熱忱的教育家，並一直投身公共服務，尤其對專上教育的發展貢獻良多，深信黃玉山憑藉其在大學管理和學術研究方面的豐富經驗，定能繼續推動學術界蓬勃的研究風氣，並促進研資局與內地及海外的研究機構更緊密合作，帶領研資局再上一層樓。楊潤雄亦感謝卸任在即的研資局主席李行偉對研資局的支持和貢獻，並祝其出任澳門科技大學校長一職工作順利。

研資局就香港高等院校在學術研究上的需要，以及就如何分配撥款予高等院校的教學人員進行學術研究，通過大學教育資助委員會向政府提出建議。研資局管理一系列研究資助計劃，包括優配研究金、傑出青年學者計劃、協作研究金、研究影響基金、主題研究計劃、卓越學科領域計劃及多項合作研究計劃等。研資局下設委員會及學科小組，負責評審不同學術領域，如生物學及醫學、商學、工程學、人文學及社會科學、自然科學等的研究資助申請。研資局並管理多個獎學金計劃，包括香港博士研究生獎學金計劃、研資局博士後獎學金計劃等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

香港公開大學委任林群聲為下任校長　明年4月1日生效
18:59 2020/09/03
香港公開大學委任林群聲為下任校長　明年4月1日生效
公開大學宣布將改名為「香港都會大學」　反映活力及包容不同學科
12:04 2020/12/11
公開大學宣布將改名為「香港都會大學」　反映活力及包容不同學科
公大「名實不副」　校長黃玉山：現重點培育全日制學生　今起徵集新校名
06:00 2020/08/24
公大「名實不副」　校長黃玉山：現重點培育全日制學生　今起徵集新校名
黃玉山 香港公開大學 大學教育 教育局

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣