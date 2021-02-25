公大校長黃玉山獲委任研資局主席　3月1日起生效為期3年

▲ 即將於4月卸任公大校長的黃玉山，獲教育局委任接任研究資助局主席，3月1日起生效。（資料圖片）

政府今日（25日）宣布，教育局局長楊潤雄已委任公開大學校長的黃玉山，於3月1日起出任研究資助局主席，為期3年，至於現屆研資局主席李行偉，即將出任澳門科技大學校長。

黃玉身現時身兼公大校長及港區全國人大代表，他即將於4月卸任公大校長，由城市大學學者林群聲接任。

政府表示，黃玉山是環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育／資源利用範疇的專家，現為公大校長，也在多間大學有豐富的教研及行政工作經驗，曾先後出任多項公職並有傑出貢獻，現時擔任新能源運輸基金督導委員會主席和司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，並曾於2005年至2011年擔任大學教育資助委員會成員。

楊潤雄形容，黃玉山是一位充滿熱忱的教育家，並一直投身公共服務，尤其對專上教育的發展貢獻良多，深信黃玉山憑藉其在大學管理和學術研究方面的豐富經驗，定能繼續推動學術界蓬勃的研究風氣，並促進研資局與內地及海外的研究機構更緊密合作，帶領研資局再上一層樓。楊潤雄亦感謝卸任在即的研資局主席李行偉對研資局的支持和貢獻，並祝其出任澳門科技大學校長一職工作順利。

研資局就香港高等院校在學術研究上的需要，以及就如何分配撥款予高等院校的教學人員進行學術研究，通過大學教育資助委員會向政府提出建議。研資局管理一系列研究資助計劃，包括優配研究金、傑出青年學者計劃、協作研究金、研究影響基金、主題研究計劃、卓越學科領域計劃及多項合作研究計劃等。研資局下設委員會及學科小組，負責評審不同學術領域，如生物學及醫學、商學、工程學、人文學及社會科學、自然科學等的研究資助申請。研資局並管理多個獎學金計劃，包括香港博士研究生獎學金計劃、研資局博士後獎學金計劃等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅