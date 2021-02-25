愛國者治港│反對共產黨不能參選？　譚耀宗：愛國不能反對黨講法很清楚

▲ 全國人大常委譚耀宗。

中央提出強化愛國者治港，並會主導修改本港選舉制度，再引愛國者需否「愛黨」熱議。全國人大常委譚耀宗強調，中國共產黨與國家關係密切，形容將「愛國」與「反對共產黨」拆開，是自相矛盾。譚耀宗強調，中央今次主動出手完善選舉制度，並非怕建制派在選舉中落敗，亦不是要搞「一言堂」、「清一色」或消滅反對聲音，批說法誤導市民，又指要啟動政改「五部曲」，或直接「一部曲」到位，需視乎由政府或中央作主動。

港澳辦主任夏寶龍近日為「愛國者治港」定調，表明聲稱擁護一國兩制，就不能反對「一國兩制」創立者和領導者，即中國共產黨。那麼，若有人反對中國共產黨，日後是否能參與香港的各級選舉？

講話全文｜夏寶龍：全面落實「愛國者治港」原則 推進「一國兩制」實踐行穩致遠

譚耀宗回應時點明， 夏寶龍的說法並無提及治港者要「愛黨」，但《憲法》總綱第一條已表明，「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」，反映中國共產黨與國家關係密切，兩者不能拆開區分。他說，反對共產黨，即等於反對中國特色社會主義領導者、一國兩制方針的創立者，有關人士是否再適合參選，「夏寶龍的講法已經很清楚」，強調如有人表明說要推翻中國共產黨，「在國安法下即等於顛覆政權」。



對於應否設立機制審核候選人入閘？譚耀宗指，留意到坊間提出相關意見，相信公職人員宣誓草案落實後，無論由任何人擔監誓或審查參選人資格，都會更有法律依據，法律基礎亦更強。至於公職人員定義，他相信，立法時會有一個公職人員涵蓋範圍的名單。

批組閣倉促令問責團隊似雜牌軍 讚李慧琼「相當不錯」

▲ 民建聯早前提出「變革香港」，多渠道參與管治。（資料圖片）

民建聯早前主動提出「變革香港」，定位突然由培育參選人才變為多渠道參與管治，並主張改革行政及司法架構、開拓土地等六大範疇。身兼民建聯會務顧問的譚耀宗解釋，這是因應社會情況變化而提出的，民建聯未來會準備培訓管治人才的課程，希望爭取多渠道參政，強調不管未來管治者是誰，該黨都希望推出一套理念，讓政府參考。

民建聯倡從6方面變革香港 李慧琼：政府行政改革是重點

譚耀宗認為，改革符合市民願望，指政府施政不能再墨守成規，又評論高官問責制弊病，「每一次換屆，政府3月才來選出特首，7月就要組閣埋班、上台，時間短促，沒有政黨背景，個個（局長）好似散兵、雜牌軍組成」。他批評，政府問責團隊精神欠奉，某些官員經常「事不關己，高高掛起」，透露該黨正研究問責制可改善的地方。

至於變革後，現任黨主席李慧琼是否合適特首人選？譚耀宗直言「我覺得她相當不錯」，大讚對方具豐富地區工作經驗，擔任多年區議員及立法會議員、是專業人士及較年輕，是個有能力的從政者，但補充是否選特首仍需看對方意願，「我無特別話她一定要去或不去」。

不過，民建聯主席李慧琼早前接受訪問時早已表示，民建聯會爭取在不同層面參與，但「此時此刻、無計劃、無意派員參選行政長官。」

記者：李淇