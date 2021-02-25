中大指當選學生會言論涉嫌違法　宣布暫停代收會費及提供場地支援

▲ 中大今日（25日）宣布決定暫停為該會代收學生會會費及暫停相關學生在校內不同委員會的職務等。（資料圖片）

中大學生會幹事會候任內閣「朔夜」於昨日當選，香港中文大學今日（25日）即發表「嚴正聲明」，指中大學生會幹事會當選內閣在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場，並指由於該學生會幹事會經勸喻及提醒後並未澄清涉嫌違法及失實的言論，宣布決定暫停為該會代收學生會會費、暫停相關學生在校內不同委員會的職務、暫停為該會提供行政與大學場地支援，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。

中大指，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

中大早於2月3日發出聲明，強烈反對其發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，校方表示，事後亦曾與相關學生溝通，提醒其針對國家安全的言論，有可能違法。

中大續指，學生會幹事會內閣成員對大學的失實指控，以及利用校園作為政治宣傳的平台，不但違背了大學的宗旨，亦令大學聲譽受損。

校方宣布決定暫停為學生會代收學生會會費，至於學生會附屬組織向大學領取津貼及其他財政支援安排，則不受影響；原有由學生會幹事會所提供的學生服務如受影響，將由學生事務處跟進；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務；暫停校方為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援；大學將因應情況，在有需要時採取進一步措施。

大學重申，基本法是香港法治的根基。基本法尊重和保障大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由，亦有保護國家安全的條文，大學絕不容許校園出現危害國家安全之事。

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責任編輯：馮琪雅