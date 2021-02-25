【新冠肺炎】確診者周日中午曾到訪　Fitness First健身中心觀塘分店停業2天

有9間分店的健身中心「Fitness First Hong Kong」深夜在社交網站公布，曾有新冠病毒確診者到訪觀塘「1亞太中心」分店，為保障顧客及員工健康，該分店明天(26日)起暫停營業2天，並暫定於2月28日重新開放。

「Fitness First Hong Kong」通告指，剛收到衞生防護中心通知，一名持卡人確診2019新型冠狀病毒病，並於2月21日(星期日)下午12時至3時曾到訪觀塘 1亞太中心分店。為保障顧客及員工健康，上述分店將於明天(2月26日)起暫停營業2天，並暫定於2月28日重新開放。

為了讓顧客及員工繼續安心鍛鍊，我們已安排上述分店進行全面清潔和消毒程序，並安排員工接受2019新型冠狀病毒測試。我們將繼續為所有訪客進行體溫檢查。訪客到訪分店前亦必須填寫電子健康申報表。請繼續關注重新開放之最新消息。

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責任編輯 李志強