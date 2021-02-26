中大學生會候任內閣：校方無具體指出或違國安言論　斥剝奪民意授權表遺憾

▲ 中大學生會候任內閣「朔夜」今日（26日）凌晨時分見記者回應校方聲明。（「朔夜」Facebook直播截圖）

中大學生會候任內閣「朔夜」前日當選，在下周一（3月1日）上任前夕，昨（25日）晚突被校方聲明指「經勸喻及提醒後」並未澄清涉嫌違反國家安全的違法言論，在校方宣布暫停代收學生會費及提供場地支援等5項措施下，形同被褫奪職權。

惟涉事中大學生會候任會長林睿晞今日（26日）凌晨零時見記者，反指校方從未具體指出其涉嫌違法的言論，對此感到委屈。他又批評校方肆意取消其內閣成員職務，變相剝奪及打壓中大生的民意授權，為中大學生會創會51年來首次，對此表示極度遺憾。該內閣將盡最大努力服務同學，會考慮應校方要求向警務處註冊為獨立社團，以及探討如何收會費。

中大曾就涉事學生會內閣涉嫌違法及失實的言論，分別於2月3日及昨日先後發出2份聲明，昨晚聲明提及，校方曾於上一份聲明中，強烈反對該內閣發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，「事後亦與相關學生溝通」，提醒其針對國安的言論可能違法，但該內閣「經勸喻及提醒後」並未澄清有關言論，故作出有關決定。

林睿晞回應表示，曾追問校方及再三查閱校方相關聲明和文件，校方未有具體指出哪些言論有違法嫌疑，他反問「到底係邊句說話觸動到（校方）神經？」

中大學生會候任副會長何思珩補充，早前僅曾就校政及未來工作計劃與校方溝通，據其理解，校方所指曾作出的「勸喻」，只是大學於2月3日發出的聲明。

中大昨亦宣布暫停「相關學生在校內不同委員會的職務」，林睿晞指包括他本人在內，不少候任學生會成員都是不同校務委員會成員，按校方措辭相信亦包括剝奪其他現有職務，相信何思珩的書院學生會職務亦會受影響。

林睿晞指是次選舉有逾4,000名學生參與投票，並獲逾3,900人支持，支持率近99%，為歷屆「數一數二高」投票率及投票數字，「當權者必須知道民意係攞嚟尊重，唔係攞嚟踐踏」，坦言或無法如選舉政綱般全面服務同學，故帶領其他內閣成員在鏡頭前向中大學生鞠躬道歉。

同場的中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖指，「朔夜」以符合會章方式勝選，臨政會將如期於3月1日移交學生會職能。區亦強烈譴責校方剝奪「下莊」服務同學的權利，「歷史會記載中大校方如何剝奪我哋僅有嘅權利同自由」。

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責任編輯：馮琪雅