【新冠肺炎】新增4間食肆曾有確診者到訪　K11 Musea名潮食館增5宗初步確診

▲ 再多4間餐廳有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，昨（25日）新增13宗確診個案，新增的個案其中1宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘9宗與本地個案有流行病學關連。。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增4間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 大全街 12-18 號 金家樂茶餐廳 23/02/2021 10922

油尖旺 奧海城 1 期 大家樂 23/02/2021 10922

九龍城 何文田廣場 吉野家 23/02/2021 10927

黃大仙 Mikiki 大家樂 24/02/2021 10926

另外，衞生署衞生防護中心（中心）表示，鑑於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea一樓113A號名潮食館近期出現6宗2019冠狀病毒病確診個案和5宗初步確診個案，中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

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