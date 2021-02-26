【車輛牌費】陳帆稱加稅加牌費有助減車量　加幅已考慮車主負擔能力

財政預算案加私家車牌費三成，以及私家車首次登記稅各階稅率加一成半，即時生效。運輸及房屋局局長陳帆今（26日）表示，提升任何稅項都會對社會有影響，但私家車佔全港車輛數目七成，有需要減少私家車的數目以達減排，鼓勵市民使用交通公具出行，將以道路基建、擠塞徵費、研究中環道路先導計劃等，以改善道路擠塞，節省市民出行時間。

對於加稅率、加牌費如何釐訂加幅，陳帆表示，過去一段時間私家車增長有大幅度提升，而上升幅度已達到上限，因而有需要加以限制，而徵費上調的幅度已考慮車主的負擔能力。至於有聲音指增加首次登記稅及牌照費，是找車主「開刀」以增加政府收入，他強調，財政預算案報告已列明上調是為了減少私家車的數目，以達至減排目的。

至於全面使用電動車方面，環境局局長黃錦星表示，目標定位在2035年或以前停止新登記燃油私家車，他指目標較其他地區是相對進取。他稱綜觀全球，電動車稅務優惠正逐步緩減；當市場逐步主流化，相關鼓勵措施就會收窄，以善用公帑，強調香港會配合大勢所趨，下月公布「電動車普及化路線圖」，將進一步解說。

黃錦星又稱，政府會同時擴充電動車充電網，並培育更多技術人才配合；又會資助私人屋苑停車場設立充電設施，目標6萬個車位受惠，現已接獲5.3萬個車位申請。

政府預留5億撥款改善郊野公園設施，黃錦星指漁護署數年前已與民共議，市民高比例支持，改善設施是回應市民的意見，並能增加綠色就業。

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記者：陳麗娜、吳卓峰