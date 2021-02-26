【車輛牌費】陳帆：增加汽車首次登記稅及牌費有助減少私家車數目　上調幅度已考慮車主的負擔能力

新一份財政預算案公布，私家車首次登記稅及牌照費會上調，首次登記稅按現時各階稅率增加15%，牌照費則加30%，即時生效。運輸及房屋局局長陳帆今（26日）表示，提升任何稅項都會對社會有影響，但私家車佔全港車輛數目七成，有需要減少私家車的數目以達減排，鼓勵市民使用交通公具出行，將以道路基建、擠塞徵費、研究中環道路先導計劃等，以改善道路擠塞，節省市民出行時間。

對於登記稅及牌照費上調的時間點和釐訂徵費的標準，陳帆表示，過去一段時間私家車增長有大幅度提升，而上升幅度已達到上限，因而有需要加以限制，而徵費上調的幅度已考慮車主的負擔能力。至於有聲音指增加首次登記稅及牌照費，是拿私家車車主「開刀」，來增加政府收入，他強調，財政預算案報告已列明上調是為了減少私家車的數目，以達至減排目的。

至於全面使用電動車方面，環境局局長黃錦星表示，目標定位在在2035年或以前停止新登記燃油私家車，他指目標較其他地區是相對進取，政府亦會同時擴充電動車充電網，並培育更多技術人才配合，而政府將在屋苑設立充電設施，預計九成電動車車主可受惠，有６萬車位受惠，現已設立５.８萬個車位。而相關的稅務優惠，他指出隨著ev（電動車）主流化，鼓勵措施會收窄，香港下月有公布。

政府預留5億撥款改善郊野公園設施，黃錦星指漁護署數年前已與民共議，市民高比例支持，改善設施是回應市民的意見，並能增加綠色就業。

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記者：陳麗娜