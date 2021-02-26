【幸福人妻】湯怡麥秋成今日行禮　IG甜晒婚照：謝謝各位祝福

▲ 湯怡與麥秋成上月底宣佈結婚，今日行禮。

藝人湯怡與星級排舞師麥秋成上月底宣布即將結婚兼有喜，二人由拍拖到結婚消息都非常密實，故傳出後令不少人感驚喜。今日（2月26日）是湯怡與麥秋成行婚禮的大喜日子，湯怡與麥秋成二人在昨晚（2月25日）分別在社交平台再晒靚相分享喜悅。

湯怡與麥秋成在IG分享戴上口罩的婚照，並寫道：「明天我們正式行禮，在疫情下舉辦婚禮，一點也不容易，也因限聚令的關係，嘉賓人數有所限制。希望疫情快點過去，然後舉辦一個大型婚宴，邀請各位親朋好友，謝謝各位的祝福！」

二人又Hashtag專屬標籤「#愛在蜜園」，Sweet到爆！此外，在二人的IG中，若照片由湯怡拍攝，麥秋成會加上「#袁路有妳」，而若照片由麥秋成拍攝，湯怡則會加上「#麥蜜拍」，無時無刻閃爆一眾網民。

▲ 湯怡今日嫁麥秋成。（Instagram圖片）

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▲ 麥秋成做足傳統儀式。（Instagram圖片）

湯怡雙喜臨門

湯怡除升格做人妻外，她當日公布婚訊時，順道宣布懷孕消息，準備做靚媽。懷孕消息傳出後，湯怡曾穿鬆身黃色裙現身頒獎禮活動，當時手腳仍然非常纖幼。

近日，湯怡就開始見肚，她也在老公陪同下外出掃貨，為結婚做媽媽做好準備。

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早前過大禮時，湯怡被問及身體狀況。

她就指：「我覺得這個感覺好奇妙，自己都好興奮，暫時未緊張，反而會同朋友，或者家姐傾生完之後BB之後會點，好多知識而家吸收緊。及看了好多媽媽書，譬如坐月時應該食甚麼？懷孕期身體上會有甚麼變化？及會補充好多supplement，希望可以有足夠嘅營養給BB。」看來已為做媽媽全面Ready！

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