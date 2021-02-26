【酒店下午茶】喜來登x法國護膚品L'OCCITANE推香檳下午茶　8折後每位$305+免費獲$550美肌修護套裝

▲ 喜來登酒店x法國護膚品牌L'OCCITANE推出香檳下午茶，折後價每位$304。(酒店提供)

香港喜來登酒店視佳廊新春後聯乘法國天然美容護膚品牌L'OCCITANE，推出名為普羅旺斯孜樂香檳下午茶。除可免費升級巴黎之花（Perrier-Jouët Champagne）香檳及享8折優惠（折實價連加一$304.2）外，更可免費獲L'OCCITANE美肌修護套裝一份（價值$550）。

L’OCCITANE的皇牌蠟菊煥活系列蘊含3種天然強效修護成分︰千日菊、墨角蘭及蠟菊精華油，強化肌源，為肌膚打好基礎。因此酒店餅房行政總廚Andy Yeung及蠔酒吧主廚Oscar Chow亦以此為各款鹹甜點作基調，設計10款精緻美點。

精緻鹹點包括有紅桑子鵝肝撻，撻餅內混有以蘋果、菠蘿及提子乾調製的果醬及絲滑法式鴨肝，灑於上層則是紅桑子乾及杏仁薄片，多重滋味交織讓人回味無窮。

另外煙三文魚鬆餅是開胃之選，煙三文魚切薄片後釀入辣根芝士忌廉捲起，並以自家製鬆餅作餅底，口感層次豐富，再綴以酸豆及蝦夷葱，風味濃郁滋味。

▲ 紅桑子鵝肝撻。(酒店提供)

至於甜品如薰衣草檸檬慕絲蛋糕，則清新味美，內層以淡淡薰衣草忌廉慕絲，配搭清新鮮酸的檸檬皮及薄荷，口感香甜。

還有普羅旺斯杏仁感，以其杏仁般的勻稱造型作基調，夾以杏仁蛋糕及自家炒製的法式杏仁糖內餡，每一口都充滿細膩多變的果仁滋味，與品牌的皇牌產品杏仁油互相呼應。

其他鹹甜點包括慢煮鴨肉甜餐包、吞拿魚牛油果三文治卷、開心果櫻桃撻及紅桑子馬卡龍。下午茶另設兩次免費續添英式鬆餅，除免費升級至Perrier-Jouët巴黎之花香檳，客人亦可以選擇中西茶茗或咖啡等飲品一杯，亦可選擇加$168（另加一服務費）升級至Almond Amoure主題雞尾酒一杯。

▲ 普羅旺斯杏仁。(酒店提供)

女士們最關心的還是下午茶可獲贈的美肌修護套裝內容，包括：

蠟菊煥活雙效精華（1ml）4份

蠟菊煥活雙效眼部精華（1ml）4份

杏仁沐浴油（35ml）1件

L'OCCITANE $50購物現金劵

L'OCCITANE水療面部護理8折優惠劵

普羅旺斯孜樂香檳下午茶

地點：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge

推廣期3月1日至4月30日

供應時間：2pm-6pm

原價：每位$338（8折優惠價連加一服務費︰$304.2）

撰文：郭秀芳