【公屋VS私樓】女友要求買新樓鑽戒訂婚　公屋男問母借錢上車︰為供樓冇晒生活

▲ 女友要求買新樓結婚，公屋男花盡積蓄問母借錢上車。

情侶到了談婚論嫁階段，自然考慮到婚後居所，有能力的當然想買樓置業，可是香港樓價高企，上車談何容易。有女網民在網上討論區分享男同事的經歷，指對方女友要求買新樓及鑽戒訂婚，家住公屋的男同事花盡積蓄，問母親借錢上車，可是大呻為供樓失去生活。

買近10萬元鑽戒屯門新樓

該名女網民周日（21日）於網上討論區「親子王國」以「同事買咗樓但係話冇晒生活？」為題發文，表示男同事與家人同住公屋，一直沒有經濟壓力，而且收入穩定，因此「洗錢可以好鬆動，每月都可儲下錢」。直至結識現任女友，人生便出現重大轉變。

男同事的女友家住舊私樓，性格小鳥依人，二人發展下去已認定對方為結婚對象。女方提出要預備結婚事宜，並要求男同事買鑽戒訂婚，他最後買了一卡以上的鑽戒給她，以表誠意。有同事指那鑽戒價值近10萬元，對於打工仔而言花費不少。

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以為女友可與老爺同住

他原本一心打算婚後繼續住公屋，其母已遷出公屋，現只與父親同住。後來女友提出買新樓，疼錫女友的他用盡積蓄，再問媽媽借錢付首期，買入位處屯門的「Oma Oma」單位成功上車，做到業主卻不興奮︰

佢向住我哋苦笑，真係將會自成一角，往後嘅日子就只有為供樓而工作，食個午餐都要度住度住……

女網民提及，當日大家外賣Pizza在公司食，男同事嫌貴自己出去食，而當大家問他想要甚麼入伙禮物時，他回應「唔使啦，有咩咁開心？」又表示他付首期後，也是由他負責供樓，大呻「冇晒原有嘅生活水平」。

網民批評︰男同事不上進

不過，網民幾乎一面倒認為女友沒問題，是男同事不上進只求一世住公屋，又自以為將來太太與老爺同住沒問題，留言「個女仔鞭策你同事努力發奮」、「買磚頭係保值，有能力買樓，當然向上流」、「搬去公屋同老爺住，唔好意思我即時諗起《香港愛情故事》嘅白彪」。點擊看更多網民留言︰

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女網民指男同事並非不上進，他是公司最落力OT的一個，當然「OT錢攞到盡」，而且放工後又報讀學士課程進修。她只怪男同事沒坦白與女友商量，事事答應，買樓根本超出他的預算。

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責任編輯：王明芳