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【疫苗接種】政府3月1日起重新開放網上預約至3月26日　另增設3間接種中心為期56天

社會 11:25 2021/02/26

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公務員事務局局長聶德權（右）和食物及衞生局局長陳肇始。（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始早上到位於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心，視察新冠疫苗接種計劃首日的運作情況。

聶德權表示，5間接種中心今早（26日）運作順暢，早前開始預約時市民反應踴躍，首2星期名額已爆滿，目前進一步完善網上預約系統，下周一（1日）9時重新開放網上預約，市民可以預約至3月26日。

他又指，因應不少市民希望盡快接種，另會增加3間疫苗接種中心，包括將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館，3月6日開始運作，會運作56天，相信18間普通科門診和8間疫苗接種中心可提供約20萬個名額，再視乎疫苗需求才作出更新。

他又指，留意到有些長者網上預約出現困難，他們可以到郵局、公共屋邨辦事處，屆時會有人協助預約，亦可以向私家醫生診所聯絡。他稱，參與疫苗接種計劃的私家醫生已向衞生署通報所需疫苗數量，下周一（1日）會分批送到診所，預計需時3天，預計診所最快下周二、二可以開始為市民接種，有關名單明亦會下周一（1日）上載至網站。

陳肇始指，早前已接種的500多名市民接種後，至今沒有接獲任何事件或異常情況，衞生署已設立機制，聯同香港大學，監察打針後副作用和異常事件。她提醒市民打針後需自我觀察有任可不適，回家後亦要留意自己身體情況。

五類人士不宜接種：

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記者：陳子謙、蘇文軒

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