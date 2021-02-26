【新冠肺炎】消息：新增20多宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指今日（26日）新增約20多宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港第4波新冠肺炎疫情仍未平息，消息指今日（26日）新增約20多宗確診個案，涉不明源頭感染。衞生防護中心及醫管局下午會交代疫情最新情況。

昨日（25日）確診個案微跌至13宗，本地感染佔12宗，連續第7日呈雙位數，其中3宗屬源頭不明，而尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組繼續擴大，至昨日共8名食客及3名員工確診或初步確診，衞生防護中心指有7人均於上周五到訪該食肆，當中部分人士互不相識，估計該餐廳內可能出現傳播；有專家相信透過氣溶膠傳播機會較大。詳情即看：【下一頁】

本港今日正式展開新冠疫苗接種計劃，率先為5個優先群組接種科興滅活疫苗「克爾來福」，逾7萬市民早前已通過網上成功預約。5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診今早8時起，陸續為已預約的市民接種疫苗；逾1,500間私家診所則在下周起開始投入服務，市民可直接到診所打針。

新冠疫苗接種計劃首日展開，即看高官名人注射情況:【下一頁】

預約接種疫苗步驟：

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29間疫苗接種中心，即看：

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記者：伍瑋瑋