  • 25°C
香港時間 : 2021226日 (週五) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：新增20多宗確診個案　涉不明源頭感染

社會 13:56 2021/02/26

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

消息指今日（26日）新增約20多宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港第4波新冠肺炎疫情仍未平息，消息指今日（26日）新增約20多宗確診個案，涉不明源頭感染。衞生防護中心及醫管局下午會交代疫情最新情況。

昨日（25日）確診個案微跌至13宗，本地感染佔12宗，連續第7日呈雙位數，其中3宗屬源頭不明，而尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組繼續擴大，至昨日共8名食客及3名員工確診或初步確診，衞生防護中心指有7人均於上周五到訪該食肆，當中部分人士互不相識，估計該餐廳內可能出現傳播；有專家相信透過氣溶膠傳播機會較大。詳情即看：【下一頁】

本港今日正式展開新冠疫苗接種計劃，率先為5個優先群組接種科興滅活疫苗「克爾來福」，逾7萬市民早前已通過網上成功預約。5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診今早8時起，陸續為已預約的市民接種疫苗；逾1,500間私家診所則在下周起開始投入服務，市民可直接到診所打針。

新冠疫苗接種計劃首日展開，即看高官名人注射情況:【下一頁】

預約接種疫苗步驟：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

29間疫苗接種中心，即看：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

同場加映，談戀愛不順或與原生家庭有關?　即看：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

 

相關文章

【新冠疫苗】以色列120萬16歲以上人士大型實測　證復星BioNTech疫苗接種2劑後保護力可達94%
16:11 2021/02/25
【新冠疫苗】以色列120萬16歲以上人士大型實測　證復星BioNTech疫苗接種2劑後保護力可達94%
【新冠疫苗】5類優先群組今日起接種　一文看清預約步驟、接種地點、所需文件等須知
今日 10:59
【新冠疫苗】5類優先群組今日起接種　一文看清預約步驟、接種地點、所需文件等須知
【疫苗副作用】2月26日開始疫苗接種計劃　衞生署提醒打針後出現3個情況須及時求醫
18:11 2021/02/25
【疫苗副作用】2月26日開始疫苗接種計劃　衞生署提醒打針後出現3個情況須及時求醫
K11 MUSEA 疫情 診所 尖沙咀 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣