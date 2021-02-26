【名潮食館群組】食環署指名潮食館沒有違反防疫措施　專家：疑室內空氣不流通傳播病毒

▲ 名潮食館累計有11人染疫包括3名餐廳員工。（林宇翔攝）

本港累計確診個案已經達10,926宗，另有1宗疑似個案。昨天12宗本地個案中，9人所住大廈均須強制檢測，其中5人均屬尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組。

連同前日確診食客，該店已有6名食客確診，當局前日已將涉事食肆納入強制檢測名單，而昨日再接獲多5人初步確診，其中3人為員工；換言之，「名潮食館」群組共11人染疫。

防護中心的初步流行病學調查顯示，曾於名潮食館午膳的8名染疫顧客，7人均於上周五（19日）到訪該食肆，當中部分人士互不相識，估計該餐廳內可能出現傳播，呼籲曾於上周五中午12時至下午3時到訪名潮食館的人士盡快聯絡中心，以便進行追蹤工作。

預約接種疫苗步驟，即看:

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

7人上周五光顧 疑氣溶膠播毒

而群組6名確診食客中，首名確診61歲女食客最先於上周四到訪，並與另外2位食客於本周一發病；不過最早發病的是昨確診的41歲男子，他早於本周日發病，餘下2人則於本周二發病。

食環署回覆本報指，上月至今曾兩次派員巡查「名潮食館」，並未發現違反防疫措施，其通風系統每小時換氣量亦符合普通食肆牌照條件；署方已於梳士巴利道一帶公眾地方加強清潔消毒。

29間疫苗中心接種，即看：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

呼吸系統專科醫生梁子超指，多枱食客染疫，相信是室內空氣不流通，透過氣溶膠微粒傳播機會較大；他解釋，即使食肆換氣量充足，亦難以完全避免空氣滯留於「死角位」或近距離飛沫傳播。

梁子超建議，食肆應該盡快減低餐桌密度、將員工送往檢疫，當局亦應將追蹤日期提前至少2天，透過安心出行或食客留下的資料通知上周三後曾到訪的人作檢測，因擔心有染疫員工潛伏期較長。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文