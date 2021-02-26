【明星豪宅】Janice Man由住公屋到成億萬闊太　文詠珊上海複式豪宅曝光【多圖】

▲ 闊太JaniceMan轉攻內地市場，拍跳舞片曝光上海複式豪宅。

現年32歲的文詠珊（Janice Man）於2019年與富二代兼金融才俊吳啟楠（Carl）結婚後，正式成為億萬闊太，不過Janice Man卻未有因此退出幕前專心做少奶奶，仍然為事業拚搏。

Janice Man在去年更到了上海進行拍攝工作，但因為疫情關係未有再返港。暫居上海的文詠珊近日於抖音分享跳舞影片，由此令她現居的複式豪宅內部意外曝光。

【童話婚禮】文詠珊貼婚照回顧大日子 Janice Man感謝丈夫無聲支持【多圖】

Janice Man暫居上海

Janice Man於2019年與拍拖5年的圈外男友吳啟楠，到米蘭的湖畔古堡Villa Erba舉行婚禮，婚後不時在社交網站分享她的億萬闊太生活。雖然生活無憂，但事業心強的Janice Man未有放棄她的幕前事業，去年初為了新戲，飛到上海進行拍攝。

由於疫情的關係，Janice Man需要接受14日的隔離程序。飛到上海後，Janice便一直逗留在當地，進行電影拍攝及模特兒工作，未有返港。

現在主攻內地市場的Janice Man，頻頻更新個人小紅書、微博及抖音等內地社交平台打發時間。

【幸福少奶】準新娘文詠珊豪過大禮 JM晒巨型龍鳳鈪預備嫁入豪門

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

上海與香港住所皆豪華

日前，Janice Man在抖音上載一段跳舞影片，把她現居的上海大宅內部曝光。

從影片所見，她的住處樓底甚高，在JaniceMan背後更有一整面落地大窗戶，旁邊還見到有扶手樓梯。不過以其夫家的財富，相信要在上海購下豪宅屬輕而易舉。

其實JaniceMan之前還未移居上海前，不時在其instagram的更新中，把她在香港的獨立屋內部曝光。當中包括超大型客廳、景觀極佳的大平台以及豪華浴室等等，非常豪華舒適。

【古堡行禮】文詠珊赴米蘭古堡結婚 Janice Man宣讀英文誓詞幸福出嫁【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

Janice Man貼未婚夫極光下求婚照 30歲文詠珊10月做過億身家少奶

由公屋戶到成闊太

JaniceMan自小因家道中落，一家曾搬到梨木樹邨公屋居住，14歲便入行做Model賺錢養家。

據知JaniceMan丈夫Carl家族顯赫，年紀輕輕已是iBanker才俊，擁不少物業，包括上水及半山獨立屋，他亦曾跟前財爺的梁錦松共同創立醫療公司，盛傳擁有過億身家。Carl的祖父吳華胥在政界舉足輕重，父親吳衛民開免稅店，大伯是前港區人大代表吳康民。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：李佳芯訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2