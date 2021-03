【高效學習】傳統名校訓練學生英文技巧 尖子生分享5個秘訣熟記英文詞彙

Spencer Sir 成日收到家長查詢,關於初中學生遇到的困難, 「成日溫完都唔記得詞彙? 」、「每次都臨急抱佛腳溫英文,完全無方向?」 、「考試同學校教的內容不太相同?」

大家有無試過呢? 其實Spencer Sir 現有多間傳統名校 (聖若瑟,聖保羅男女等) 學生英文頭10名的學生。憑著過往的教學經驗,想同大家分享秘訣!

每日堅持浸30分鐘至1小時

針對英文底子不好的同學,想追Grammar有系統學英文,Spencer sir建議先明白5大重大文法課題 (Tenses / If 句子/ 詞性轉變 / 主被動轉換 / Participle Clauses),例如上補底課程追回重點,而不是做回小學的Grammar練習,再做proofreading (老師推介Complete Drill in Proofreading 系列的練習書)。

所有同學都要每日累積詞彙,名校學生家長都有一套方法,教小朋友記好詞彙。以下有5個小技巧可以幫你提升溫習詞彙,真正做到溫完又用到:

1. 多用不同Apps 溫習

可以試用Quizlet 及Lingvist等Apps,自己整記憶卡,佢可以直接整不同的quizzes 考大家,非常方便! 缺點是你要人手打個字入去,可能較花時間。

2. 多運用不同感官

其實發覺好多同學只係依賴一種感官去記詞彙,例如部分小朋友會只靠望下英文單字,部分同學就只係抄寫下。

大家過幾日就好快唔記得,根據心理學的研究 (Spencer Sir 大學研究過的) ,只要多用不同的感官,就愈大機會可以記到詞彙。

下次可以試下: 手抄3次 (觸覺),大聲讀1次 (視覺),甚至錄下平時聽3次 (聽覺)

3. 要學會應用

心理學有個概念叫做單純曝光效應(Mere Exposure Effects ),其實好多時都係因為用唔返出來,只係單向咁記記記,所以好難考試時用返出來。以下是幾個好實用的建議:

Spencer Sir私心推介同學可以睇以下節目:

I. How to build your confidence – and speak it in others

II. The secrets of learning a new language