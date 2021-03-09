【高效學習】傳統名校訓練學生英文技巧 尖子生分享5個秘訣熟記英文詞彙

▲ Spencer Sir分享名校學生學習英文方法。

Spencer Sir 成日收到家長查詢，關於初中學生遇到的困難， 「成日溫完都唔記得詞彙? 」、「每次都臨急抱佛腳溫英文，完全無方向?」 、「考試同學校教的內容不太相同?」

大家有無試過呢? 其實Spencer Sir 現有多間傳統名校 (聖若瑟，聖保羅男女等) 學生英文頭10名的學生。憑著過往的教學經驗，想同大家分享秘訣!

每日堅持浸30分鐘至1小時

針對英文底子不好的同學，想追Grammar有系統學英文，Spencer sir建議先明白5大重大文法課題 (Tenses / If 句子/ 詞性轉變 / 主被動轉換 / Participle Clauses)，例如上補底課程追回重點，而不是做回小學的Grammar練習，再做proofreading (老師推介Complete Drill in Proofreading 系列的練習書）。

所有同學都要每日累積詞彙，名校學生家長都有一套方法，教小朋友記好詞彙。以下有5個小技巧可以幫你提升溫習詞彙，真正做到溫完又用到:

1. 多用不同Apps 溫習

可以試用Quizlet 及Lingvist等Apps，自己整記憶卡，佢可以直接整不同的quizzes 考大家，非常方便! 缺點是你要人手打個字入去，可能較花時間。

2. 多運用不同感官

其實發覺好多同學只係依賴一種感官去記詞彙，例如部分小朋友會只靠望下英文單字，部分同學就只係抄寫下。

大家過幾日就好快唔記得，根據心理學的研究 (Spencer Sir 大學研究過的) ，只要多用不同的感官，就愈大機會可以記到詞彙。

下次可以試下: 手抄3次 (觸覺)，大聲讀1次 (視覺)，甚至錄下平時聽3次 (聽覺)

3. 要學會應用

心理學有個概念叫做單純曝光效應(Mere Exposure Effects )，其實好多時都係因為用唔返出來，只係單向咁記記記，所以好難考試時用返出來。以下是幾個好實用的建議:

每日造5句子 用新學的句式及詞彙 (之後可以比補習老師或日校老師睇)

每2星期作文1次

每日聽Ted Talks / Netflix 時 可以留意下有無用過的vocab

Spencer Sir私心推介同學可以睇以下節目: I. How to build your confidence – and speak it in others

II. The secrets of learning a new language

4. 圖像記憶法

其實這個方法好多讀書勁的人都用的，真心要學好這個記憶法。大量研究證明記圖像是比記文字更深刻同易記，通常Spencer Sir 遇到好難的單詞，我都會盡量有圖像法，作些口訣，盡快比自己記好佢。

例子: plights 困境 我會把這個字分開 P + lights P就好似一個倒轉左的大肚腩 (麻煩加返少少創意) ，之後lights中文是指輕的人，所以就會變成大肚腩的肥仔壓在好輕的人身上

5. 慣性效應 (Psychological Inertia)

其實上面的方法，都不是Spencer sir 自己想出來，相信大家都一定聽過類似的方法去100%加強記詞彙! 但自己作來DSE過來人，都明白好多時大家用慣左一個方法，很不想突然轉變。心理學上就叫做Inertia，但要記住改變是難的，但上面的方法都係經過唔少研究同Spencer Sir親自試過，都覺得幫到手的小技巧!!

所以你同自己講，或者先試下1-2日。如果真係唔得，再檢討一下，同埋諗下自己學好英文的動力!!!!



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文章獲Spencer Lam English Team授權轉載。